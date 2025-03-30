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Какой погодой закончится март 2025 — прогноз синоптиков
Теплую погоду придется еще подождать.
В воскресенье, 30 марта, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
Подробно о погоде смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.
Погода хоть и относительно теплая, но всю последнюю неделю марта дожди корректировали планы. Воскресенье, 30 марта, также не станет исключением. В этот день дожди ожидаются в центральных, южных и северных областях, в западных и восточных регионах преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +12…+18°С.
Тем временем синоптики уже берутся прогнозировать, какую ожидать погоду на Пасху, 20 апреля. За неделю до праздника будет снова прохладная погода, однако 20 апреля погода обещает быть достаточно комфортной, хотя и с определенными нюансами.
По предварительному прогнозу, ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается.
В южных областях температура будет колебаться от +15 до +18°С, тогда как в западных регионах — от +10 до +15°С.
В северных, северо-восточных и центральных областях температура будет держаться в пределах +10 +15°С.
А еще синоптики предупредили о возможных заморозках на территории Украины в апреле. На поверхности почвы в ночное время температура может опуститься до -2°С, это касается северо-восточных и восточных областей страны.
Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «Главреду» рассказал, какой будет погода в апреле и даже в мае.
Итак, в первые дни апреля не стоит ожидать настоящего весеннего тепла. Один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки.
Вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью изредка возможен небольшой минус, днем умеренный плюс. Вторая часть этой декады будет теплее и без осадков.
Третья декада апреля будет такой же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Ожидаются краткосрочные осадки.