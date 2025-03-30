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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне масштабно атаковали Днепр: количество жертв возросло

Сегодня, 30 марта, город в трауре.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

Российские оккупанты вечером в пятницу, 28 марта, устроили масштабный обстрел города Днепр. По последним данным, погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Днепр сегодня в трауре по погибшим из-за атаки россиян. Во время последней оборвалась жизнь четырех человек», – написал он.

По его данным, количество пострадавших в областном центре также увеличилось до 28. Девять из них остаются в больнице. Состояние двух пациентов оценивают как тяжелое.

Напомним, что в результате массированного налета ударных дронов в городе произошли пожары. В частности, загорелся гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo.

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