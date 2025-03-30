Перевод стрелок часов: как узнать точное время

Сегодня Украина снова перешла на летнее время / © Unsplash

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В ночь на 30 марта Украина перешла на летнее время. Стрелки часов перевели вперед на один час. В 3:00 цифровые устройства автоматически переведут на час вперед и будут показывать 4:00.

Который час можно узнать с помощью специальных сервисов.

Отметим, что современные гаджеты осуществляют сезонную смену времени автоматически.

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Точное время можно узнать через Интернет. Для этого необходимо пользоваться поиском Google. Введите запрос «точное время Украина», «узнать точное время в Киеве». Сразу под поисковой строкой появится правильное время.

Также в Сети есть специальные сервисы, например: 24timezones, time.is, city-time.org и ряд других.

Если вдруг у вас по-прежнему есть стационарный телефон, он также поможет узнать точное время. Для этого нужно позвонить по телефону 121. Однако, если вы обратитесь в эту службу, набрав с мобильного телефона, за вызов придется заплатить.

Напомним, в Верховной Раде 16 июля 2024 приняли законопроект №4201, ведь ранее приняли решение об отмене перехода на зимнее и летнее время. Тогда за проголосовал 261 депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский так и не подписал это решение и в ближайшее время не планирует. Следует отметить, что время ветирования законопроекта уже истекло.