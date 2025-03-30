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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1514
Время на прочтение
1 мин

Перевод стрелок часов: как узнать точное время

Украинцы перевели стрелки часов в час вперед.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сегодня Украина снова перешла на летнее время

Сегодня Украина снова перешла на летнее время / © Unsplash

В ночь на 30 марта Украина перешла на летнее время. Стрелки часов перевели вперед на один час. В 3:00 цифровые устройства автоматически переведут на час вперед и будут показывать 4:00.

Который час можно узнать с помощью специальных сервисов.

Отметим, что современные гаджеты осуществляют сезонную смену времени автоматически.

Точное время можно узнать через Интернет. Для этого необходимо пользоваться поиском Google. Введите запрос «точное время Украина», «узнать точное время в Киеве». Сразу под поисковой строкой появится правильное время.

Также в Сети есть специальные сервисы, например: 24timezones, time.is, city-time.org и ряд других.

Если вдруг у вас по-прежнему есть стационарный телефон, он также поможет узнать точное время. Для этого нужно позвонить по телефону 121. Однако, если вы обратитесь в эту службу, набрав с мобильного телефона, за вызов придется заплатить.

Напомним, в Верховной Раде 16 июля 2024 приняли законопроект №4201, ведь ранее приняли решение об отмене перехода на зимнее и летнее время. Тогда за проголосовал 261 депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский так и не подписал это решение и в ближайшее время не планирует. Следует отметить, что время ветирования законопроекта уже истекло.

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