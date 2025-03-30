Какой сегодня, 30 марта, праздник / © ТСН.ua

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30 марта 2025 года — воскресенье. 1131-й день войны в Украине.

Памятные даты 30 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 марта:

1814 год — в разгаре Наполеоновских войн армии шестой коалиции вошли в Париж;

1842 год — американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые применил эфир как анестезию во время операции по удалению опухоли на шее пациента;

1853 год — во Львове впервые засветилась керосиновая лампа, которую сконструировали Иоганн Зег, Игнатий Лукасевич и Адам Братковский;

1856 год — завершение Крымской войны: в Париже подписан мирный договор между Российской империей, Великобританией, Францией, Османской империей, Сардинским королевством, Австрией и Пруссией;

1858 год — Гаймен Липмен из Филадельфии запатентовал первый карандаш с резинкой на конце;

1870 год — в Конституцию США внесена поправка, запрещающая ограничение избирательных прав по расовому признаку, цвету кожи или факту пребывания в рабстве;

1888 год — Большой пожар уничтожил треть домов в городе Сколе на Бойковщине;

1912 год — Марокко официально перешло под контроль Франции после урегулирования Агадирского кризиса;

1917 год — в Киеве на нынешнем Майдане Незалежности свергнут памятник Столыпину;

1918 год — в Баку большевики устроили трехдневную резню, жертвами которой стали около 12 тысяч азербайджанцев;

1922 год — в Киеве основан театр-студию «Березиль», который ныне известен как Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко;

1941 год — немецкий корпус «Afrika» под командованием генерала Эрвина Роммеля впервые атаковал британские позиции в Ливии;

1946 год — военная полиция союзников во Франкфурте задержала около тысячи бывших нацистов, пытавшихся возобновить деятельность партии;

1972 год — Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии;

1975 год — войска Северного Вьетнама взяли Сайгон, что ознаменовало завершение Вьетнамской войны;

1976 год — начало музыкального панк-движения: в Лондоне состоялся знаковый концерт группы The Sex Pistols;

1981 год — Джон Гинкли покушался на президента США Рональда Рейгана, стремясь поразить актрису Джоди Фостер. Президент был ранен, а Гинкли признан психически больным;

1987 год — картина Винсента ван Гога Подсолнечники проданы за рекордные 39,85 млн долларов, однако, в 1997 году появились предположения, что полотно, приобретенное японской страховой компанией, может быть подделкой;

1990 год — Эстония объявила о начале процесса выхода из состава СССР;

1991 год — кардинал Мирослав Любачевский вернулся из Рима во Львов и возглавил Верховное архиепископство Львовское;

1992 год — американская киноакадемия признала Молчание ягнят лучшим фильмом года, Джоди Фостер и Энтони Гопкинс получили Оскары за главные роли;

1992 год — суд в Портленде обязал табачную компанию Philip Morris выплатить 81 млн долларов семье мужчины, умершего от рака легких после 40 лет курения сигарет Marlboro;

1995 год — Папа Римский Иоанн Павел II в своей одиннадцатой энциклике осудил аборты и эвтаназию как преступления против человечества, которые не могут быть узаконены;

1998 год — немецкий автоконцерн BMW приобрел британскую компанию Rolls-Royce за 570 млн долларов;

2014 год — в Харькове впервые прозвучала знаменитая песня о Путине.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

30 марта в Украине переходят на летнее время / © Unsplash

30 марта в Украине и мире празднуют Международный день нулевых отходов. ООН ввела этот день в 2022 году, и уже с 2023-го он стал официальным поводом напомнить человечеству о необходимости бережного отношения к ресурсам. Это подход к жизни, при котором люди пытаются минимизировать количество мусора, избегая одноразовых вещей, повторно используя предметы и выбирая экологические альтернативы. Каждый день в мире образуются миллионы тонн загрязняющих окружающую среду отходов, наносят вред животным и способствуют изменениям климата. Международный день нулевых отходов — не просто дата, а напоминание о том, что будущее планеты зависит от наших ежедневных решений.

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Также 30 марта Всемирный день идли. Идли — это мягкие, воздушные лепешки, приготовленные на пару из ферментированного теста на основе риса и чечевицы. Они давно стали незаменимой частью традиционного индийского завтрака и завоевали популярность далеко за пределами своей родины. Идея празднования принадлежит индийскому ресторатору Энн. Эм. Махадевану. В 2015 году он решил сделать идли символом здорового питания и открыл специальный день, чтобы привлечь внимание к этому простому, но уникальному блюду.

А еще 30 марта Всемирный День биполярного расстройства. Эта дата выбрана не случайно — именно в этот день родился известный художник Винсент ван Гог, которого, вероятно, беспокоило биполярное расстройство. Это возможность повысить осознанность о биполярном расстройстве, бороться со стигмой вокруг психических заболеваний и помогать людям, сталкивающимся с этой проблемой. Это также шанс поддержать семьи, испытывающие такие трудности. Биполярное расстройство — это психическое состояние, при котором человека изменяют экстремальные перепады настроения. Обычно он включает маниакальные фазы (периоды чрезмерной энергии, приподнятого настроения, иногда с импульсивными поступками) и депрессивные фазы (когда человек испытывает усталость, апатию, а иногда и тяжелые суицидальные мысли). С биполярным расстройством живут десятки миллионов людей по всему миру. К сожалению, из-за недостаточной осведомленности многие не получают необходимого лечения. Своевременное выявление и помощь могут существенно улучшить качество жизни людей.

30 марта в Украине переходят на летнее время. Это делается для того, чтобы увеличить использование природного света утром и вечером, тем самым уменьшая потребность в искусственном освещении. Идея смены времени впервые была предложена Бенжамином Франклином еще в 1784 году. Он предлагал использовать естественный свет утром, чтобы сэкономить на свечах. Однако реальной практикой это стало во время Первой мировой войны, когда Германия ввела летнее время для экономии энергии. Впоследствии эта практика распространилась на многие другие страны. В некоторых странах ежегодно в марте или апреле переводят часы на час вперед. Это означает, что день становится длиннее, а вечер — короче. Например, когда на часах два часа ночи, его переводят на три часа. Это дает больше света днем, снижая потребность в электрическом освещении.