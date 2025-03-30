Яке сьогодні, 30 березня, свято / © ТСН.ua

Реклама

30 березня 2025 року — неділя. 1131-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 30 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 березня:

1814 рік — у розпалі Наполеонівських війн армії шостої коаліції увійшли до Парижа;

1842 рік — американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше застосував ефір як анестезію під час операції з видалення пухлини на шиї пацієнта;

1853 рік — у Львові вперше засвітилася гасова лампа, яку сконструювали Йоганн Зег, Ігнацій Лукасевич і Адам Братковський;

1856 рік — завершення Кримської війни: у Парижі підписано мирний договір між Російською імперією, Великою Британією, Францією, Османською імперією, Сардинським королівством, Австрією та Пруссією;

1858 рік — Гаймен Ліпмен із Філадельфії запатентував перший олівець із гумкою на кінці;

1870 рік — до Конституції США внесено поправку, що забороняла обмеження виборчих прав за расовою ознакою, кольором шкіри чи фактом перебування в рабстві;

1888 рік — Велика пожежа знищила третину будинків у місті Сколе на Бойківщині;

1912 рік — Марокко офіційно перейшло під контроль Франції після врегулювання Агадирської кризи;

1917 рік — у Києві на теперішньому Майдані Незалежності повалено пам’ятник Столипіну;

1918 рік — у Баку більшовики влаштували триденну різанину, жертвами якої стали близько 12 тисяч азербайджанців;

1922 рік — у Києві засновано театр-студію «Березіль», який нині відомий як Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка;

1941 рік — німецький корпус «Afrika» під командуванням генерала Ервіна Роммеля вперше атакував британські позиції в Лівії;

1946 рік — військова поліція союзників у Франкфурті затримала близько тисячі колишніх нацистів, які намагалися відновити діяльність партії;

1972 рік — Велика Британія запровадила пряме правління в Північній Ірландії;

1975 рік — війська Північного В’єтнаму взяли Сайгон, що ознаменувало завершення В’єтнамської війни;

1976 рік — початок музичного панк-руху: у Лондоні відбувся знаковий концерт гурту The Sex Pistols;

1981 рік — Джон Гінклі здійснив замах на президента США Рональда Рейгана, прагнучи вразити актрису Джоді Фостер. Президента було поранено, а Гінклі визнано психічно хворим;

1987 рік — картину Вінсента ван Гога Соняшники продано за рекордні 39,85 млн доларів, однак, 1997 року з’явилися припущення, що полотно, придбане японською страховою компанією, може бути підробкою;

1990 рік — Естонія оголосила про початок процесу виходу зі складу СРСР;

1991 рік — кардинал Мирослав Любачівський повернувся з Риму до Львова й очолив Верховне архієпископство Львівське;

1992 рік — американська кіноакадемія визнала Мовчання ягнят найкращим фільмом року, Джоді Фостер і Ентоні Гопкінс отримали Оскари за головні ролі;

1992 рік — суд у Портленді зобов’язав тютюнову компанію Philip Morris виплатити 81 млн доларів сім’ї чоловіка, який помер від раку легенів після 40 років куріння сигарет Marlboro;

1995 рік — Папа Римський Іван Павло II у своїй одинадцятій енцикліці засудив аборти та евтаназію як злочини проти людства, що не можуть бути узаконені;

1998 рік — німецький автоконцерн BMW придбав британську компанію Rolls-Royce за 570 млн доларів;

2014 рік — у Харкові вперше прозвучала знаменита пісня про Путіна.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

30 березня в Україні переходять на літній час / © Unsplash

30 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день нульових відходів. ООН запровадила цей день 2022 року, і вже з 2023-го він став офіційною нагодою нагадати людству про необхідність дбайливого ставлення до ресурсів. Це підхід до життя, за якого люди намагаються мінімізувати кількість сміття, уникаючи одноразових речей, повторно використовуючи предмети та обираючи екологічні альтернативи. Кожного дня у світі утворюються мільйони тонн відходів, що забруднюють довкілля, завдають шкоди тваринам і сприяють змінам клімату. Міжнародний день нульових відходів — це не просто дата, а нагадування про те, що майбутнє планети залежить від наших щоденних рішень.

Реклама

Також 30 березня Всесвітній день ідлі. Ідлі — це м’які, повітряні коржики, приготовані на парі з ферментованого тіста на основі рису та сочевиці. Вони давно стали незамінною частиною традиційного індійського сніданку та завоювали популярність далеко за межами своєї батьківщини. Ідея святкування належить індійському ресторатору Ен. Ем. Махадевану. 2015 року він вирішив зробити ідлі символом здорового харчування та започаткував спеціальний день, щоб привернути увагу до цієї простої, але унікальної страви.

А ще 30 березня Всесвітній День біполярного розладу. Цю дату вибрано не випадково — саме цього дня народився відомий художник Вінсент ван Гог, якого, ймовірно, турбував біполярний розлад. Це нагода підвищити усвідомленість про біполярний розлад, боротися зі стигмою навколо психічних захворювань і допомагати людям, які стикаються з цією проблемою. Це також шанс підтримати родини, які переживають такі труднощі. Біполярний розлад — це психічний стан, при якому людину змінюють екстремальні перепади настрою. Зазвичай, він включає маніакальні фази (періоди надмірної енергії, піднесеного настрою, інколи з імпульсивними вчинками) та депресивні фази (коли людина відчуває втому, апатію, а інколи й тяжкі суїцидальні думки).З біполярним розладом живуть десятки мільйонів людей по всьому світу. На жаль, через недостатню поінформованість багато хто не отримує необхідного лікування. Вчасне виявлення та допомога можуть суттєво покращити якість життя таких людей.

30 березня в Україні переходять на літній час. Це робиться для того, щоб збільшити використання природного світла вранці та ввечері, тим самим зменшуючи потребу в штучному освітленні. Ідея зміни часу вперше була запропонована Бенжаміном Франкліном ще 1784 року. Він пропонував використовувати природне світло вранці, щоб заощадити на свічках. Проте реальною практикою це стало під час Першої світової війни, коли Німеччина запровадила літній час для економії енергії. Згодом ця практика поширилася на багато інших країн. У деяких країнах щорічно в березні чи квітні переводять годинники на одну годину вперед. Це означає, що день стає довшим, а вечір — коротшим. Наприклад, коли на годиннику 2:00 ночі, його переводять на 3:00. Це дає більше світла вдень, знижуючи потребу в електричному освітленні.