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День ангела 30 березня: кого та як вітати з іменинами
30 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 30 березня
30 березня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Захара.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає врівноваженим, працьовитим, але часто неквапливим.
Захар — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Божа пам’ять». В дитинстві лагідний, має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає темпераментним, активним, часто пізно одружується.
День ангела 30 березня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, охороняючи тебе від всіх негараздів, даруючи підтримку та натхнення. Бажаю здоров’я, добробуту і безмежної радості в кожному дні!
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З Днем Ангела! Нехай твій захисник оберігає тебе від усього поганого, дарує мир у душі і на серці. Бажаю, щоб життя твоє було наповнене щастям, гармонією та теплом!
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Вітаю тебе з чудовим святом! Нехай твій ангел буде тобі на допомогу в будь-яку хвилину, а ти завжди відчуватимеш його ніжне й турботливе присутність у своєму житті. Щастя, здоров’я та удачі тобі!
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З Днем Ангела! Бажаю тобі, щоб твої мрії збувалися, а твій ангел охороняв від будь-яких труднощів. Нехай кожен день приносить нові можливості і радість, а в серці буде завжди тепло та світло!
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі благословення небес, миру в душі та серці. Нехай твій ангел оберігає тебе в кожному кроці, а життя дарує лише найкраще!