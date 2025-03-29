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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На две области Украины надвигается пылевая буря

Мощные порывы ветра и пыльная буря охватят южные регионы.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Пылевая буря

Пылевая буря / © Associated Press

Синоптики предупреждают жителей южных регионов о надвижении пылевой бури в Одесскую и Николаевскую области. Ожидается, что к концу дня порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, что может повлечь за собой осложнения на дорогах и ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр«.

«В ближайшее время с содержанием до конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях пылевая буря (И уровень опасности, желтый)», — рассказали синоптики.

Штормовой ветер и пылевая буря могут повлечь за собой перебои в работе важных предприятий в южных регионах Украины. Местные власти просят жителей соблюдать меры безопасности и не выходить без необходимости.

/ © facebook.com/UkrHMC

© facebook.com/UkrHMC

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине в апреле этого года и чего ожидать.

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