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Можно есть яйца с двойным желтком
Яйца с двойным желтком кто-то считает знаком счастья, другие жалуются на здоровье курицы и не советуют их есть.
Двойной желток в курином яйце возникает из-за аномалии в развитии яйца. Лучше такие яйца не употреблять.
Образование двойного желтка в яйце обычно случайное событие и не происходит с каждым яйцом, которое несет курица. Такое явление может быть связано с разными факторами.
Есть ряд причин, почему куры несут яйца с двумя желтками
Либо это больные птицы, либо уж слишком взрослые. Например, курица с болезнями яйцевода может давать продукты с разными нарушениями — искривленные, без скорлупы, без желтков или, наоборот, с большим количеством, с кровяными включениями. А у старой птицы наблюдается понижение тонуса яйцевода, вследствие чего тоже может наблюдаться такое явление.
Случается, что такие яйца дают и молодые курицы.
Это может быть связано с гормональными нарушениями, которые имеют место в самом начале яйцекладочного периода. Как только курочка вступает в период половой зрелости, у нее кардинально меняются условия существования: световой день становится больше, корм — более питательным и обильным, в пищу добавляются премиксы (витаминно-минеральные добавки к комбикорму). Именно поэтому и может произойти сбой в овуляции, который и вызовет появление яиц, у которых будет по два желтка.
Также яйца с двумя желтками могут образоваться, если две созревшие яйцеклетки пройдут яйцевыводные пути вместе — они просто окажутся в одной оболочке. Кроме того, причиной появления дополнительных желтков могут стать и неправильные условия содержания кур (обильное питание, длительный световой день и т.п.), гормональные нарушения в организме, сбои в процессе овуляции.
Интересный факт: во многих культурах и даже религиях двойной желток — это знак достаточно положительный. Считается, что тот, кому попалось такое яйцо, будет иметь удачный день и будет ему везти во всем. Предки считали, что это символизирует появление близнецов или большого помета у животных.
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