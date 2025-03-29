Чи можна їсти яйця з подвійним жовтком

В яйці інколи буває два жовтки / © Фото з відкритих джерел

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Подвійний жовток у курячому яйці виникає через аномалію у розвитку яйця. Краще такі яйця не вживати.

Утворення подвійного жовтка в яйці зазвичай є випадковою подією і не відбувається з кожним яйцем, яке несе курка. Таке явище може бути пов’язане з різними факторами.

Є низка причин, чому кури несуть яйця з двома жовтками

Або це хворі птахи, або вже надто дорослі. Наприклад, курка з хворобами яйцевода може давати продукти з різними порушеннями — викривлені, без шкаралупи, без жовтків або, навпаки, з великою кількістю, з кров’яними включеннями. А у старої птиці спостерігається зниження тонусу яйцевода, внаслідок чого теж може спостерігатися таке явище.

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Буває, що такі яйця дають і молоді курки.

Це може бути пов’язано з гормональними порушеннями, які мають місце на самому початку періоду яйцекладки. Як тільки курочка вступає у період статевої зрілості, у неї кардинально змінюються умови існування: світловий день стає більшим, корм — поживнішим і ряснішим, в їжу додаються премікси (вітамінно-мінеральні добавки до комбікорму). Саме через це і може статися збій у овуляції, який і викличе появу яєць, у яких буде по два жовтки.

Також яйця з двома жовтками можуть утворитися, якщо дві дозрілі яйцеклітини пройдуть яйцевивідні шляхи разом — вони просто опиняться в одній оболонці. Крім того, причиною появи додаткових жовтків можуть стати й неправильні умови утримання курей (багато харчування, тривалий світловий день тощо), гормональні порушення в організмі, збої в процесі овуляції.

Цікавий факт: у багатьох культурах та навіть релігіях подвійний жовток — це знак досить позитивний. Вважається, що той, кому попалося таке яйце, буде мати вдалий день і йому щаститиме в усьому. Предки вважали, що це символізує появу близнюків або великого приплоду у тварин.

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