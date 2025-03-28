Міжнародний турнір WWFC 24: коли і де дивитися головні бої

WWFC 24 / © Київстар ТБ

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Запеклі бої, яскраві тріумфи та емоції на межі можливого! Вже цієї суботи, 29 березня, о 17:00, у межах нового сезону Ліги WWFC, відбудеться міжнародний турнір WWFC 24, який обіцяє стати однією з найяскравіших подій сезону. Цього разу в октагоні зійдуться бійці MMA з України, Молдови, Туркменістану та Азербайджану, які вже неодноразово доводили свою майстерність і жагу до перемоги. Стежити за запеклими поєдинками можна буде ексклюзивно на платформі Київстар ТБ .

Однією з головних інтриг вечора стане бій між чемпіоном світу з ММА, чемпіоном світу з К-1 Русланом Маммадовим та українським чемпіоном світу з комбат дзю-дзюцу, віце-чемпіоном світу з бойового самбо, майстром спорту з ММА Дмитром Орловим. Це протистояння обіцяє бути напруженим і безкомпромісним, адже кожен із суперників прагне довести свою перевагу на міжнародній арені.

Проте це не єдиний бій, який вартий уваги. Глядачів очікує яскравий поєдинок між чемпіоном України та Європи з ММА Андрієм Місюком та Максимом Пашковим – майстром спорту з панкратіону, майстром спорту з бойового самбо, чемпіоном світу з бойового дзюдзюцю.

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Також в октагон вийдуть молдавські бійці: чемпіон Європи з рукопашного бою Юліан Банарі, чемпіон Європи з бойового самбо Іон Петров та Ярослав Пасат, призер чемпіонату світу з рукопашного бою.

Загалом на глядачів чекає 12 напружених боїв, в яких кожен учасник прагнутиме продемонструвати свої найкращі якості та наблизитися до титульних поєдинків у майбутньому.

Пряма трансляція міжнародного турніру WWFC 24 буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті «Київстар ТБ Бокс» . Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості й з професійним коментуванням.

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