Международный турнир WWFC 24: когда и где смотреть главные бои

WWFC 24

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Ожесточенные бои, яркие триумфы и эмоции на грани возможного! Уже в эту субботу, 29 марта, в 17:00, в рамках нового сезона Лиги WWFC, состоится международный турнир WWFC 24, который обещает стать одним из самых ярких событий сезона. На этот раз в октагоне сойдутся бойцы MMA из Украины, Молдовы, Туркменистана и Азербайджана, которые уже неоднократно доводили свое мастерство и жажду победы. Следить за ожесточенными поединками можно будет эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ .

Одной из главных интриг вечера станет бой между чемпионом мира по ММА, чемпионом мира по К-1 Русланом Маммадовым и украинским чемпионом мира по комбату дзю-дзюцу, вице-чемпионом мира по боевому самбо, мастером спорта с ММА Дмитрием Орловым. Это противостояние обещает быть напряженным и бескомпромиссным, ведь каждый из соперников стремится доказать свое преимущество на международной арене.

Однако это не единственный бой, который стоит внимания. Зрителей ожидает яркий поединок между чемпионом Украины и Европы с ММА Андреем Мисюком и Максимом Пашковым – мастером спорта по панкратиону, мастером спорта по боевому самбо, чемпионом мира по боевому дзюдзюцу.

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Также в октагон выйдут молдавские бойцы: чемпион Европы по рукопашному бою Юлиан Банари, чемпион Европы по боевому самбо Ион Петров и Ярослав Пассат, призер чемпионата мира по рукопашному бою.

Всего зрителей ждет 12 напряженных боев, в которых каждый участник будет стремиться продемонстрировать свои лучшие качества и приблизиться к титульным поединкам в будущем.

Прямая трансляция международного турнира WWFC 24 будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте «Киевстар ТВ Бокс» . Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

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