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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
682
Время на прочтение
2 мин

Чем опасна привычка крутить руль до упора: эксперты объяснили

Выкрутка руля до упора повышает нагрузку на механизмы.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Советы водителям по управлению авто

Советы водителям по управлению авто

Выкрутка руля до упора кажется удобной в тесных местах, таких как паркинги или дворы. Однако это создает чрезмерную нагрузку на рулевой механизм, что со временем может привести к его износу.

Об этом пишет издание Автопилот .

Если держать руль в крайнем положении, рулевая система получает повышенную нагрузку. В машинах с гидроусилителем это приводит к резкому росту давления в системе, что может перегреть жидкость и ускорить износ насоса. В случае электроусилителя мотор работает на максимальных оборотах, что вызывает перегрев, возможны сбои и даже поломку блока управления.

Особенно опасно выкручивать руль до упора на холодном двигателе. В этот момент жидкость еще не успела прогреться и остается слишком густой, из-за чего детали работают почти без смазки. Это увеличивает трение, ускоряет износ компонентов рулевой системы и может привести к протечкам и повреждениям сальников.

Выкрутка руля до упора создает нагрузку не только на усилитель, но и на шарниры равных угловых скоростей. В таком положении эти детали работают на грани своих возможностей, что постепенно повреждает резиновые пыльники. Когда они трескаются и теряют герметичность, внутрь попадают пыль, влага и грязь, что ускоряет износ шарнира. Сначала появляется характерный хруст, а впоследствии возникает потребность в дорогостоящем ремонте или замене деталей.

Кроме того, от таких действий страдают и шины. В крайнем положении колес боковая часть протектора сильно трется об асфальт, что влечет за собой локальный перегрев и неравномерный износ. Это усугубляет сцепление с дорогой и повышает риск аварийных ситуаций. Черные следы на асфальте после парковки – это сигнал перегрузки шин. На высокой скорости такая поврежденная покрышка может не выдержать нагрузки и взорваться.

Опытные водители советуют не удерживать руль в крайнем положении. Если нужно немного больше вывернуть колеса, лучше делать это в движении, даже медленном – так уменьшается нагрузка на механизмы. Оптимально после поворота слегка повернуть руль назад, оставляя небольшой запас, чтобы снизить давление на систему и избежать преждевременного износа деталей.

Привычка выкручивать руль до упора – это не признак опыта, а прямой путь к дорогостоящему ремонту. Автомобиль не выходит из строя мгновенно, но каждая такая нагрузка постепенно изнашивает его детали. Со временем это может привести к серьезным неисправностям и дополнительным затратам. Чтобы авто служило долго и без проблем, важно обращаться с ним бережно, а не испытывать его на прочность.

Дата публикации
Количество просмотров
682
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