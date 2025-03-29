Чем опасна привычка крутить руль до упора: эксперты объяснили

Советы водителям по управлению авто

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Выкрутка руля до упора кажется удобной в тесных местах, таких как паркинги или дворы. Однако это создает чрезмерную нагрузку на рулевой механизм, что со временем может привести к его износу.

Об этом пишет издание Автопилот .

Если держать руль в крайнем положении, рулевая система получает повышенную нагрузку. В машинах с гидроусилителем это приводит к резкому росту давления в системе, что может перегреть жидкость и ускорить износ насоса. В случае электроусилителя мотор работает на максимальных оборотах, что вызывает перегрев, возможны сбои и даже поломку блока управления.

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Особенно опасно выкручивать руль до упора на холодном двигателе. В этот момент жидкость еще не успела прогреться и остается слишком густой, из-за чего детали работают почти без смазки. Это увеличивает трение, ускоряет износ компонентов рулевой системы и может привести к протечкам и повреждениям сальников.

Выкрутка руля до упора создает нагрузку не только на усилитель, но и на шарниры равных угловых скоростей. В таком положении эти детали работают на грани своих возможностей, что постепенно повреждает резиновые пыльники. Когда они трескаются и теряют герметичность, внутрь попадают пыль, влага и грязь, что ускоряет износ шарнира. Сначала появляется характерный хруст, а впоследствии возникает потребность в дорогостоящем ремонте или замене деталей.

Кроме того, от таких действий страдают и шины. В крайнем положении колес боковая часть протектора сильно трется об асфальт, что влечет за собой локальный перегрев и неравномерный износ. Это усугубляет сцепление с дорогой и повышает риск аварийных ситуаций. Черные следы на асфальте после парковки – это сигнал перегрузки шин. На высокой скорости такая поврежденная покрышка может не выдержать нагрузки и взорваться.

Опытные водители советуют не удерживать руль в крайнем положении. Если нужно немного больше вывернуть колеса, лучше делать это в движении, даже медленном – так уменьшается нагрузка на механизмы. Оптимально после поворота слегка повернуть руль назад, оставляя небольшой запас, чтобы снизить давление на систему и избежать преждевременного износа деталей.

Привычка выкручивать руль до упора – это не признак опыта, а прямой путь к дорогостоящему ремонту. Автомобиль не выходит из строя мгновенно, но каждая такая нагрузка постепенно изнашивает его детали. Со временем это может привести к серьезным неисправностям и дополнительным затратам. Чтобы авто служило долго и без проблем, важно обращаться с ним бережно, а не испытывать его на прочность.