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На дві області України насувається пилова буря
Потужні пориви вітру і пилова буря охоплять південні регіони.
Синоптики попереджають мешканців південних регіонів про насування пилової бурі на Одещину та Миколаївщину. Очікується, що до кінця дня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити ускладнення на дорогах та погіршення якості повітря.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
«Найближчим часом з утриманням до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпеки, жовтий)», — розповіли синоптики.
Штормовий вітер і пилова буря можуть спричинити перебої у роботі важливих підприємств у південних регіонах України. Місцева влада просить жителів дотримуватись заходів безпеки та не виходити без нагальної потреби.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якою буде погода в Україні у квітні цього року, та чого очікувати.