На дві області України насувається пилова буря

Пилова буря / © Associated Press

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Синоптики попереджають мешканців південних регіонів про насування пилової бурі на Одещину та Миколаївщину. Очікується, що до кінця дня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити ускладнення на дорогах та погіршення якості повітря.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Найближчим часом з утриманням до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпеки, жовтий)», — розповіли синоптики.

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Штормовий вітер і пилова буря можуть спричинити перебої у роботі важливих підприємств у південних регіонах України. Місцева влада просить жителів дотримуватись заходів безпеки та не виходити без нагальної потреби.

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