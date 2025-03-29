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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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329
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На дві області України насувається пилова буря

Потужні пориви вітру і пилова буря охоплять південні регіони.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Пилова буря

Пилова буря / © Associated Press

Синоптики попереджають мешканців південних регіонів про насування пилової бурі на Одещину та Миколаївщину. Очікується, що до кінця дня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити ускладнення на дорогах та погіршення якості повітря.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Найближчим часом з утриманням до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпеки, жовтий)», — розповіли синоптики.

Штормовий вітер і пилова буря можуть спричинити перебої у роботі важливих підприємств у південних регіонах України. Місцева влада просить жителів дотримуватись заходів безпеки та не виходити без нагальної потреби.

/ © facebook.com/UkrHMC

© facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якою буде погода в Україні у квітні цього року, та чого очікувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
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