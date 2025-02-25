Як використати кавову гущу на городі, в саду: що кажуть експерти

Друге життя кави: як використовувати кавову гущу для саду та городу

Якщо ви любите починати свій день з чашки кави, ви, мабуть, знаєте, наскільки вона може бути чудовою.Можливо, ви не знали, що кавова гуща, яка залишається після заварювання кави, також може принести багато користі вашому саду. Вона може забезпечити рослини необхідними мінералами, покращити структуру ґрунту і навіть відлякати шкідників.

Проте, перш ніж почати використовувати кавову гущу для підживлення рослин, важливо розібратися в деяких нюансах, включаючи те, як саме вона діє, як правильно доглядати за ґрунтом і яких помилок слід уникати.

Які рослини люблять каву

Ґрунт складається з різноманітних мінеральних речовин, води, газів, органічних речовин і мікроорганізмів. Усі ці фактори впливають на рН — показник, який визначає, наскільки кислим чи лужним є ваш ґрунт. Свіжа кавова гуща є кислою, тоді як зварена кавова гуща є майже нейтральною. "Для рослин, які дуже чутливі до кислотності, кавова гуща — не найкращий вибір", - стверджють фахівці. Тому перед використанням кавової гущі важливо перевірити рівень pH ґрунту та дізнатися, який рівень pH віддає перевагу кожна рослина.

"Рослини, які ростуть у більш кислому ґрунті, можуть отримати користь від свіжозвареної кавової гущі", - стверджує експертка Елізабет Джонс. Сред них:

Чорниця

Помідори

Морква

Фенхель

Боби

Буряк

Перець

Салат

Шпинат

Айстри

Гортензії

Проте, варто пам'ятати, що не всі рослини однаково добре реагують на кавову гущу застерігає садівник Джульєт Хоу, рослинам, які віддають перевагу лужному ґрунту, тому кавова гуща може їм нашкодити.

Слід уникати використання кавової гущі для рослин, які люблять лужний ґрунт, серед них:

Лаванда

Герань

Левиний зів

Розмарин

Більшість середземноморських трав

Як використовувати кавову гущу в саду

Існує кілька способів застосування кавової гущі для покращення вашого саду:

Компост. Використана кавова гуща може стати цінним складником для вашого компосту. Шейн Брілл, який керує садом у кампусі Вашингтонського коледжу, радить змішувати її з іншими органічними матеріалами, такими як сухе листя або солома, щоб збалансувати вміст азоту та вуглецю."Покладіть кавову гущу в компостну купу або контейнер, час від часу перевертаючи суміш, щоб вона залишалася аерованою", - радить Шейн Брілл. Головне - не перестаратися: кавова гуща не повинна перевищувати однієї п'ятої від загального об'єму компосту.

Для досягнення найкращих результатів, Брілл рекомендує перемішувати компост раз на тиждень і стежити за його вологістю - він має бути вологим, але не мокрим. За його словами, готовий компост буде готовий приблизно через три-шість місяців.

Для покращення грунту. Шейн Брілл радить використовувати кавову гущу для покращення ґрунту. Він пропонує злегка розсипати її навколо рослин, оскільки це допомагає боротися з бур'янами та слимаками. Крім того, кавова гуща сприяє розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів, що позитивно впливає на структуру ґрунту та його дренажні властивості.

Шейн Брілл радить використовувати кавову гущу для покращення ґрунту. Він пропонує злегка розсипати її навколо рослин, оскільки це допомагає боротися з бур'янами та слимаками. Крім того, кавова гуща сприяє розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів, що позитивно впливає на структуру ґрунту та його дренажні властивості. Добриво. Марісель Джентіле сушить використану кавову гущу на сонці, а потім розсипає її на грядках і в контейнерах як добриво. "Волога кавова гуща злипається і покривається скоринкою, не дозволяючи поживним речовинам просочуватися назовні".

Джульєт Хоу пропонує ще один спосіб використання кавової гущі як добрива у рідкому вигляді, для цього можна залити гущу водою на ніч, ранокм злити та використовувати цю воду для поливу рослин.

За словами Хоу, кавову гущу можна змішувати безпосередньо з ґрунтом для горщиків: "Просто змішайте 10 частин ґрунту для горщиків з однією частиною кавової гущі ".

Звичайно, ось перефразований текст:

Поширені помилки при використанні кавової гущі

Надмірне використання гущі. Якщо занадто часто підживлювати рослини добривами, ґрунт не зможе їх засвоїти. Як каже Хау, "вони випаровуються, залишаючи солі. Цей високий вміст солі може пошкодити коріння, через що листя стає коричневим або жовтим".

Ігнорування pH ґрунту . Фахівці рекомендують перевіряти кислотність ґрунту кожні три роки, щоб знати, які саме поживні речовини потрібні вашим рослинам.

Перенасичення рослин кофеїном. "Краще використовувати вже використану кавову гущу, а не свіжу", - радить Джонс. "Вона менш кисла і не завдасть рослинам шкоди від надмірного вмісту кофеїну".

Неправильне розміщення . Якщо покласти кавову гущу занадто близько до коренів або стебел рослин, це може їх обпекти. Також не варто сипати каву безпосередньо на верхню частину рослини.

Шкода для молодих рослин. "Не можна використовувати каву для дуже молодих рослин або саджанців, оскільки це може зашкодити їхньому ніжному корінню", - застерігає Бріл.

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