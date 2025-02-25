Как использовать кофейную гущу на огороде, в саду: что говорят эксперты

Вторая жизнь кофе: как использовать кофейную гущу для сада и огорода

Если вы любите начинать свой день с чашки кофе, вы, пожалуй, знаете, насколько он может быть замечательным. Возможно, вы не знали, что кофейная гуща, остающаяся после заваривания кофе, также может принести много пользы вашему саду. Она может снабдить растения необходимыми минералами, улучшить структуру почвы и даже отпугнуть вредителей.

Однако, прежде чем начать использовать кофейную гущу для подкормки растений, важно разобраться в некоторых нюансах, включая то, как именно она действует, как правильно ухаживать за почвой и какие ошибки следует избегать.

Какие растения любят кофе?

Почва состоит из разнообразных минеральных веществ, воды, газов, органических веществ и микроорганизмов. Все эти факторы влияют на рН — показатель, определяющий, насколько кислым или щелочным является ваша почва. Свежая кофейная гуща является кислой, тогда как сваренная кофейная гуща почти нейтральной. "Для растений, очень чувствительных к кислотности, кофейная гуща — не лучший выбор", — утверждают специалисты. Поэтому перед использованием кофейной гущи важно проверить уровень pH почвы и узнать, какой уровень pH предпочитает каждое растение.

"Растения, растущие в более кислой почве, могут извлечь пользу от свежесваренной кофейной гущи", — утверждает эксперт Элизабет Джонс. Среди них:

Черника

Помидоры

Морковь

Фенхель

Бобы

Свекла

Перец

Салат

Шпинат

Астры

Гортензии

Однако, следует помнить, что не все растения одинаково хорошо реагируют на кофейную гущу предостерегает садовник Джульет Хоу, растениям, предпочитающим щелочную почву, поэтому кофейная гуща может им навредить.

Следует избегать использования кофейной гущи для растений, которые любят щелочную почву, среди них:

Лаванда

Герань

Левиный зев

Розмарин

Большинство средиземноморских трав

Как использовать кофейную гущу в саду

Существует несколько способов применения кофейной гущи для улучшения вашего сада:

Компост. Использованная кофейная гуща может стать ценной составляющей вашего компоста. Шейн Брилл, который управляет садом в кампусе Вашингтонского колледжа, советует смешивать ее с другими органическими материалами, такими как сухие листья или солома, чтобы сбалансировать содержание азота и углерода. Главное – не переусердствовать: кофейная гуща не должна превышать одной пятой от общего объема компоста.

Для достижения наилучших результатов Брилл рекомендует перемешивать компост раз в неделю и следить за его влажностью – он должен быть влажным, но не мокрым. По его словам, готовый компост будет готов примерно через три-шесть месяцев.

Для улучшения почвы. Шейн Брилл советует использовать кофейную гущу для улучшения почвы. Он предлагает слегка рассыпать его вокруг растений, поскольку это помогает бороться с сорняками и улитками. Кроме того, кофейная гуща способствует развитию полезных почвенных микроорганизмов, что положительно влияет на структуру почвы и дренажные свойства.

Шейн Брилл советует использовать кофейную гущу для улучшения почвы. Он предлагает слегка рассыпать его вокруг растений, поскольку это помогает бороться с сорняками и улитками. Кроме того, кофейная гуща способствует развитию полезных почвенных микроорганизмов, что положительно влияет на структуру почвы и дренажные свойства. Удобрение. Марисель Джентило сушит использованную кофейную гущу на солнце, а затем рассыпает ее на грядках и в контейнерах как удобрение. "Влажная кофейная гуща слипается и покрывается корочкой, не позволяя питательным веществам просачиваться наружу".

Джульетт Хоу предлагает еще один способ использования кофейной гущи в качестве удобрения в жидком виде, для этого можно залить гущу водой на ночь, утром слить и использовать эту воду для полива растений.

По словам Хоу, кофейную гущу можно смешивать непосредственно с грунтом для горшков: "Просто смешайте 10 частей грунта для горшков с одной частью кофейной гущи".

Конечно, вот перефразированный текст:

Распространенные ошибки при использовании кофейной гущи

Чрезмерное использование гущи. Если слишком часто удобрять растения удобрениями, почва не сможет их усвоить. Как говорит Хау, "они испаряются, оставляя соли. Это высокое содержание соли может повредить корни, из-за чего листья становятся коричневыми или желтыми".

Игнорирование pH почвы . Специалисты рекомендуют проверять кислотность почвы каждые три года, чтобы знать, какие питательные вещества нужны вашим растениям.

Перенасыщение растений кофеином. "Лучше использовать уже использованную кофейную гущу, а не свежую", — советует Джонс. "Она менее кислая и не нанесет растениям вреда от чрезмерного содержания кофеина".

Неправильное размещение . Если положить кофейную гущу слишком близко к корням или стеблям растений, это может их обжечь. Также не следует сыпать кофе непосредственно на верхнюю часть растения.

Вред для молодых растений. "Нельзя использовать кофе для очень молодых растений или саженцев, поскольку это может повредить их нежным корням", — предостерегает Брил.

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