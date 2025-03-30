Весняне тепло затримується / © pixabay.com

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У неділю, 30 березня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

Деталіьно про погоду дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Погода хоч і відносно тепла, але увесь останній тиждень березня дощі коригували плани. Неділя, 30 березня, теж не стане виключенням. Цього дня дощі очікуються у центральних, південних та північних областях, у західних та східних регіонах переважно без опадів.

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Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, вдень +12…+18°С.

Тим часом синоптики вже беруться прогнозувати, яку очікувати погоду на Великдень, 20 квітня. За тиждень до свята буде знову прохолодна погода, проте 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними нюансами.

За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується.

У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18°С, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15°С.

У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15°С.

А ще синоптики попередили про можливі заморозки на території України у квітні. На поверхні ґрунту в нічний час температура може опуститися до -2°С, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Главреду» розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні.

Отож, у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла. Один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки.

Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі зрідка можливий невеликий «мінус», вдень — помірний «плюс». Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади.