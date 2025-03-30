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- Війна
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Ще 1510 окупантів відправились до пекла: Генштаб оновив дані про втрати РФ
Окупанти втрачають на полі бою і живу силу, і техніку.
За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1510 солдатів.
Про це сьогодні, 30 березня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 914000 (+1510) осіб
танків — 10492 (+14)
бойових броньованих машин — 21816 (+20)
артилерійських систем — 25507 (+56)
РСЗВ — 1347 (+2)
засоби ППО — 1122
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31345 (+111)
крилаті ракети — 3121
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн
Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.