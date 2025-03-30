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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
196
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1 хв

Ще 1510 окупантів відправились до пекла: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Окупанти втрачають на полі бою і живу силу, і техніку.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Getty Images

За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1510 солдатів.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 914000 (+1510) осіб

  • танків — 10492 (+14)

  • бойових броньованих машин — 21816 (+20)

  • артилерійських систем — 25507 (+56)

  • РСЗВ — 1347 (+2)

  • засоби ППО — 1122

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31345 (+111)

  • крилаті ракети — 3121

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн

Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.

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