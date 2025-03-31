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Астрологический прогноз на 31 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: возможны предложения, от которых нельзя будет отказаться – например, новой должности или выгодной сделки, а вот финансовые операции противопоказаны.
Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: непосильная физическая нагрузка чревата травмами, так что лучше от нее отказаться.
Питание дня: в еде необходима умеренность – впрочем она не повредит и в любой другой день.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: можно готовить почву для высадки плодовых деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого магические травы.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, так что можно их проигнорировать.
Табу дня: опасно отвечать агрессией на чужую.
Цитата дня: «Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно превратить его в друга» (Маргарет Тэтчер).
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