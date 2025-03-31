Астрологический прогноз на 31 марта

Леопард — символ дня / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: возможны предложения, от которых нельзя будет отказаться – например, новой должности или выгодной сделки, а вот финансовые операции противопоказаны.

Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: непосильная физическая нагрузка чревата травмами, так что лучше от нее отказаться.

Питание дня: в еде необходима умеренность – впрочем она не повредит и в любой другой день.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно готовить почву для высадки плодовых деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого магические травы.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, так что можно их проигнорировать.

Табу дня: опасно отвечать агрессией на чужую.

Цитата дня: «Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно превратить его в друга» (Маргарет Тэтчер).

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