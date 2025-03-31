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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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885
Время на прочтение
1 мин

Харьков до самого утра разрывали взрывы

Оккупанты атаковали город «Шахедами».

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Харькове было неспокойно

В Харькове было неспокойно / © Getty Images

Сегодня, 31 марта, в 6 утра в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

О последствиях пока ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Киевском районе Харькова прогремели шесть взрывов.

Все беспилотники россиян атаковали Киевский район ночью, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Еще один „Шахед“ атаковал город. Все попадания вражеских беспилотников произошли в Киевском районе. На месте ударов – пожар. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий атаки. Шестой взрыв в Харькове. По предварительной информации, как и предыдущие Шахеды, этот также ударил по Киевскому району города », - написал он.

Относительно предыдущих прилетов — на месте ударов значительный пожар, поврежденные остекления и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто.

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