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Харків до самого ранку розривали вибухи
Окупанти атакували місто «Шахедами».
Сьогодні, 31 березня, о 6 ранку у Харків прогримів вибух.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Про наслідки наразі нічого не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що в Київському районі Харкова пролунали шість вибухів.
Усі безпілотники росіян атакували Київський район протягом ночі, заявив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ще один „Шахед“ атакував місто. Усі влучання ворожих безпілотників сталися в Київському районі. На місці ударів — пожежа. Усі відповідні служби задіяні у ліквідації наслідків атаки. Шостий вибух у Харкові. За попередньою інформацією, як і попередні „Шахеди“, цей також вдарив по Київському району міста», — написав він.
Щодо попередніх прильотів — на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто.