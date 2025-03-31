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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
885
Час на прочитання
1 хв

Харків до самого ранку розривали вибухи

Окупанти атакували місто «Шахедами».

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Харкові було неспокійно

У Харкові було неспокійно / © Getty Images

Сьогодні, 31 березня, о 6 ранку у Харків прогримів вибух.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Про наслідки наразі нічого не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в Київському районі Харкова пролунали шість вибухів.

Усі безпілотники росіян атакували Київський район протягом ночі, заявив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ще один „Шахед“ атакував місто. Усі влучання ворожих безпілотників сталися в Київському районі. На місці ударів — пожежа. Усі відповідні служби задіяні у ліквідації наслідків атаки. Шостий вибух у Харкові. За попередньою інформацією, як і попередні „Шахеди“, цей також вдарив по Київському району міста», — написав він.

Щодо попередніх прильотів — на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто.

Дата публікації
Кількість переглядів
885
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