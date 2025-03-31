Какой сегодня, 31 марта, праздник / © ТСН.ua

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31 марта 2025 года — понедельник. 1132-й день войны в Украине.

Памятные даты 31 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 марта:

1284 год — епископ Илийский основал Питерхауз, ныне старейший и самый маленький колледж Кембриджского университета;

1492 год — королевским указом Изабеллы и Фернандо всех евреев выслали из Кастилии и Арагона;

1770 год — британский мореплаватель Джеймс Кук, завершив исследования Новой Зеландии и подтвердив ее статус острова, отправился на запад в направлении Австралии;

1814 год — войска Шестой коалиции под командованием Блюхера, Шварценберга и Барклая-де-Толли взяли Париж;

1821 год — в Португалии была отменена инквизиция;

1831 год — Квебек и Монреаль получили статус городов;

1840 год — прекратила существование Центральноамериканская федерация — объединение стран региона со столицей в Гватемале;

1851 год — французский астроном Леон Фуко начал эксперимент с маятником в парижском Пантеоне, чтобы доказать вращение Земли вокруг своей оси;

1854 год — Япония подписала с США Канаговский договор, ознаменовавший конец ее изоляции от Запада;

1889 год — торжественно открыли Эйфелеву башню: ее создатель Гюстав Эйфель установил на вершине французский флаг, а подняться на нее тогда можно было только по лестнице;

1893 год — американец Виткомб Джадсон создал новую застежку, известную как «молния»;

1896 год — в США запатентовали первый замок-молнию, изобретенный Уиткомбом Джадсоном;

1900 год — в американской газете Saturday Evening Post появилась первая реклама автомобилей под лозунгом «Приносящие удовольствие автомобили»;

1900 год — во Франции был принят закон, ограничивающий рабочий день для женщин и детей 11 часами;

1901 год — выпустили первый автомобиль Мерседес, созданный Вильгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готлиба Даймлера. Эта модель положила начало будущей автомобильной династии;

1909 год — заложили корпус пассажирского лайнера Титаник;

1917 год — Датская Вест-Индия была продана США за 25 миллионов долларов и получила новое название — Американские Виргинские Острова;

1918 год — Соединенные Штаты впервые ввели летнее время;

1922 год — в Киеве Лесь Курбас создал театр Березиль, который в 1926 году переехал в Харьков;

1923 год — в Нью-Йорке состоялся первый танцевальный марафон, в котором победила Алма Каммингс, продержавшись на танцполе 27 часов;

1929 год — Украинская академия наук утвердила Харьковское правописание украинского языка, которое впоследствии, 29 мая, одобрило Научное общество имени Шевченко во Львове;

1936 год — в Мюнхене (нацистская Германия) открыли выставку дегенеративного искусства, включавшую сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и другие модернистские течения;

1940 год — в Нью-Йорке открылся аэропорт Ла Гардия;

1949 год — Ньюфаундленд стал десятой провинцией Канады;

1952 год — во Львове открыли филиал Академии наук Украины;

1959 год — Далай-лама покинул оккупированный китайскими войсками Тибет;

1967 год — после выхода Франции из военной структуры НАТО штаб-квартиру организации перенесли из Парижа в Брюссель;

1973 год — альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd впервые появился в хит-параде журнала Billboard, где оставался среди 100 лучших в течение 14 лет;

1976 год — Led Zeppelin выпустили свой шестой студийный альбом Presence;

1988 год — на турнире в Западном Берлине сборная СССР победила чемпионов мира — команду Аргентины — со счетом 4:2;

1991 год — на референдуме в Грузии 90% граждан поддержали независимость;

1992 год — ООН приняла санкции против Ливии из-за ее отказа выдать двух подозреваемых в теракте над Локерби;

1993 год — во время съемок фильма Ворон трагически погиб американский актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли;

1994 год — Венгрия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз;

1998 год — пилот «Формулы-1» Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля — 402,6 км/ч;

2019 в Украине состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которого во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко;

2020 год — Верховная Рада приняла закон о рынке земли, который отменял 20-летний мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, однако вызвал дискуссии о его конституционности и влиянии на суверенитет Украины. Конституционный суд до сих пор не рассмотрел этот вопрос.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

31 марта День флориста Украины / © Unsplash

31 марта в Украине и мире празднуют Международный день видимости трансгендеров. Это день о поддержке, принятии и борьбе за равноправие. Его основала в 2009 году американская активистка Рэйчел Крэндолл. Она заметила, что единственным днем, связанным с трансгендерным сообществом, была дата памяти жертв насилия, а позитивного праздника не существовало. Поэтому она решила создать день, показывающий не только трудности, но и силу, видимость и вклад трансгендерных людей в общество. В этот день трансгендерные люди, их друзья, союзники и организации проводят мероприятия, флешмобы, делятся историями в соцсетях. Это время для образования, открытых разговоров и поддержки, чтобы общество лучше понимало и принимало трансгендерных людей.

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Также 31 марта Международный день «Объятия медиевиста». Это неофициальный праздник, посвященный ученым, изучающим Средневековье. В этот день принято выражать благодарность медиевистам за их труд, ведь они исследуют культуру, историю и литературу средневековой эпохи, сохраняя и распространяя знания о прошлом. Праздник возник как шутливая инициатива среди научного сообщества и любителей истории, но быстро приобрёл популярность. Идея проста — показать медиевистам, что их труд ценен, и, конечно, подарить им объятия! В этот день можно делиться интересными фактами о Средневековье, читать исторические книги или просто писать слова поддержки знакомым историкам.

А еще 31 марта День флориста Украины. Этот день посвящен людям, которые творят красоту, оформляя букеты и цветочные композиции, а также занимаются декорированием праздников, торжественных событий и интерьеров. Флористика — это не просто сложение цветов, а настоящее искусство, требующее творчества, чувств и знаний о природе. В Украине флористы работают на разных уровнях: от малых салонов до крупных компаний занимающихся декорированием праздников и оформлением событий. В этот день флористы получают приветствие и благодарность за свою работу. Также проходят мастер-классы, выставки и конкурсы, где можно увидеть новые тенденции в мире цветочной композиции. Этот день — прекрасная возможность поблагодарить флористов за ту красоту, которую они приносят в наш мир.

31 марта празднуют Всемирный день резервного копирования. Это день, призванный напомнить всем о важности регулярного создания копий своих данных. В мире, где информация является основой всего, потеря файлов может привести к серьезным последствиям, поэтому защита данных является необходимым шагом для каждого. Праздник был начат в 2011 году с целью обратить внимание на проблему потери данных и необходимость их защиты. Несмотря на развитие технологий и новые методы хранения информации, вопрос безопасности личных и рабочих файлов остается важным и сейчас.

Также 31 марта Международный день декольте. Это день, когда можно праздновать свободу выражения через моду и стиль, в частности, обращая внимание на декольте — элемент наряда, подчеркивающий элегантность и красоту женской фигуры. Этот праздник возник как возможность отметить важность самовыражения через внешний вид, напоминая, что каждый человек имеет право выбирать, что ему носить, несмотря на социальные стереотипы. День также способствует принятию моды как инструмента для выражения личности и индивидуальности.