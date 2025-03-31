Яке сьогодні, 31 березня, свято / © ТСН.ua

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31 березня 2025 року — понеділок. 1132-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 31 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 березня:

1284 рік — єпископ Ілійський заснував Пітерхауз, який нині є найстарішим і найменшим коледжем Кембриджського університету;

1492 рік — королівським указом Ізабели та Фернандо всіх євреїв вислали з Кастилії та Арагону;

1770 рік — британський мореплавець Джеймс Кук, завершивши дослідження Нової Зеландії та підтвердивши її статус острова, вирушив на захід у напрямку Австралії;

1814 рік — війська Шостої коаліції під командуванням Блюхера, Шварценберга та Барклая-де-Толлі взяли Париж;

1821 рік — в Португалії було скасовано інквізицію;

1831 рік — Квебек і Монреаль отримали статус міст;

1840 рік — припинила існування Центральноамериканська федерація — об’єднання країн регіону зі столицею в Гватемалі;

1851 рік — французький астроном Леон Фуко розпочав експеримент із маятником у паризькому Пантеоні, щоб довести обертання Землі навколо своєї осі;

1854 рік — Японія підписала з США Канаґавський договір, що ознаменував кінець її ізоляції від Заходу;

1889 рік — урочисто відкрили Ейфелеву вежу: її творець Гюстав Ейфель встановив на вершині французький прапор, а піднятися на неї тоді можна було лише сходами;

1893 рік — американець Віткомб Джадсон створив нову застібку, відому як «блискавка»;

1896 рік — в США запатентували перший замок-блискавку, винайдений Уїткомбом Джадсоном;

1900 рік — в американській газеті Saturday Evening Post з’явилася перша реклама автомобілів під гаслом «Автомобілі, які приносять задоволення»;

1900 рік — у Франції ухвалили закон, що обмежував робочий день для жінок і дітей 11 годинами;

1901 рік — випустили перший автомобіль Мерседес, створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера. Ця модель започаткувала майбутню автомобільну династію;

1909 рік — заклали корпус пасажирського лайнера Титанік;

1917 рік — Данська Вест-Індія була продана США за 25 мільйонів доларів і отримала нову назву — Американські Віргінські Острови;

1918 рік — Сполучені Штати вперше запровадили літній час;

1922 рік —в Києві Лесь Курбас створив театр Березіль, який 1926 року переїхав до Харкова;

1923 рік — в Нью-Йорку відбувся перший танцювальний марафон, у якому перемогла Алма Каммінгс, протримавшись на танцполі 27 годин;

1929 рік — Українська академія наук затвердила Харківський правопис української мови, який згодом, 29 травня, схвалило Наукове товариство імені Шевченка у Львові;

1936 рік — в Мюнхені (нацистська Німеччина) відкрили виставку дегенеративного мистецтва, що включала сюрреалізм, імпресіонізм, абстракціонізм та інші модерністські течії;

1940 рік — в Нью-Йорку відкрився аеропорт Ла Гардія;

1949 рік — Ньюфаундленд став десятою провінцією Канади;

1952 рік — у Львові відкрили філію Академії наук України;

1959 рік — Далай-лама залишив окупований китайськими військами Тибет;

1967 рік — після виходу Франції з військової структури НАТО штаб-квартиру організації перенесли з Парижа до Брюсселя;

1973 рік —альбом The Dark Side of the Moon гурту Pink Floyd вперше з’явився в гіт-параді журналу Billboard, де залишався серед 100 найкращих протягом 14 років;

1976 рік — Led Zeppelin випустили свій шостий студійний альбом Presence;

1988 рік —на турнірі в Західному Берліні збірна СРСР перемогла чемпіонів світу — команду Аргентини — з рахунком 4:2;

1991 рік — на референдумі в Грузії 90% громадян підтримали незалежність;

1992 рік — ООН ухвалила санкції проти Лівії через її відмову видати двох підозрюваних у теракті над Локербі;

1993 рік — під час зйомок фільму Ворон трагічно загинув американський актор Брендон Лі, син Брюса Лі;

1994 рік — Угорщина офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу;

1998 рік — пілот «Формули-1» Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год;

2019 рік в Україні відбувся перший тур президентських виборів, за підсумками якого у другий тур вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко;

2020 рік — Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі, що скасовував 20-річний мораторій на продаж сільськогосподарських угідь, однак викликав дискусії щодо його конституційності та впливу на суверенітет України. Конституційний суд досі не розглянув це питання.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

31 березня День флориста України / © Unsplash

31 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день видимості трансгендерів. Це день про підтримку, прийняття та боротьбу за рівноправність. Його заснувала 2009 року американська активістка Рейчел Крэндолл. Вона помітила, що єдиним днем, пов’язаним із трансгендерною спільнотою, була дата вшанування пам’яті жертв насильства, а позитивного свята не існувало. Тому вона вирішила створити день, який показує не лише труднощі, а й силу, видимість та внесок трансгендерних людей у суспільство. Цього дня трансгендерні люди, їхні друзі, союзники та організації проводять заходи, флешмоби, діляться історіями в соцмережах. Це час для освіти, відкритих розмов та підтримки, щоб суспільство краще розуміло і приймало трансгендерних людей.

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Також 31 березня Міжнародний день «Обійми медієвіста». Це неофіційне свято, яке присвячене науковцям, що вивчають Середньовіччя. У цей день прийнято висловлювати вдячність медієвістам за їхню працю, адже вони досліджують культуру, історію та літературу середньовічної епохи, зберігаючи та поширюючи знання про минуле. Свято виникло як жартівлива ініціатива серед наукової спільноти та любителів історії, але швидко набуло популярності. Ідея проста — показати медієвістам, що їхня праця цінна, і, звісно, подарувати їм обійми! У цей день можна ділитися цікавими фактами про Середньовіччя, читати історичні книги або просто писати слова підтримки знайомим історикам.

А ще 31 березня День флориста України. Цей день присвячений людям, які створюють красу, оформлюючи букети та квіткові композиції, а також займаються декоруванням свят, урочистих подій та інтер’єрів. Флористика — це не просто складання квітів, а справжнє мистецтво, яке вимагає творчості, чуття та знань про природу. В Україні флористи працюють на різних рівнях: від малих салонів до великих компаній, що займаються декоруванням свят та оформленням подій. Цього дня флористи отримують вітання та вдячність за свою роботу. Також проводяться майстер-класи, виставки та конкурси, де можна побачити нові тенденції у світі квіткової композиції. Цей день — чудова нагода подякувати флористам за ту красу, яку вони приносять у наш світ.

31 березня святкують Всесвітній день резервного копіювання. Це день, який покликаний нагадати всім про важливість регулярного створення копій своїх даних. У світі, де інформація є основою всього, втрата файлів може призвести до серйозних наслідків, тому захист даних є необхідним кроком для кожного. Свято було започатковане 2011 року з метою звернути увагу на проблему втрати даних та необхідність їхнього захисту. Незважаючи на розвиток технологій і нові методи збереження інформації, питання безпеки особистих і робочих файлів залишається важливим і зараз.

Також 31 березня Міжнародний день декольте. Це день, коли можна святкувати свободу вираження через моду та стиль, зокрема звертаючи увагу на декольте — елемент вбрання, що підкреслює елегантність і красу жіночої фігури. Це свято виникло як можливість відзначити важливість самовираження через зовнішній вигляд, нагадуючи, що кожна людина має право обирати, що їй носити, не зважаючи на соціальні стереотипи. День також сприяє прийняттю моди як інструменту для вираження особистості та підкреслення індивідуальності.