Який сьогодні, 31 березня, день ангела / © Unsplash

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Хто святкує день ангела 31 березня

31 березня 2025 року привітайте з іменинами Веніаміна, Івана, Йосипа, Ганну.

Веніамін — давньоєврейське походження, означає "щасливий син". В дитинстві обдарований, талановитий. В дорослому віці стає творчим, може стати успішним.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

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Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "нехай Бог винагородить". В дитинстві схильний до безперервного руху. В дорослому віці стає гармонійним, самолюбним.

Ганна — давньоєврейське походження, означає "блага". В дитинстві товариська, добра. В дорослому віці стає весела, доброзичлива, цілеспрямована.

День ангела 31 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 березня — душевні привітання в прозі / © Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від труднощів і дарував світло на твоєму шляху. Нехай у житті буде більше радісних моментів, а серце розцвітає від щастя!

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Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб цей день приніс у твоєму житті ще більше тепла, радості та удачі. Нехай твій ангел завжди буде поруч, даруючи тобі захист і натхнення.

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Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Нехай ангел охороняє твої мрії та здійснює їх. Бажаю тепла в душі, миру в серці і гармонії в житті!

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З Днем ангела, дорогий друже! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч і допомагав долати будь-які труднощі. Нехай цей день принесе тобі багато щастя, любові та світлих миттєвостей!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день стане початком нових звершень, радості та миру. Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе і дарував сили для великих досягнень!