Трамп може залишитися президентом США до свого 90-річчя: як йому це вдасться

Трамп може утриматися на посаді очільника країни до 2037 / © Associated Press

Реклама

Америкаснький президент Дональд Трамп може утриматися на своїй посаді до 2037 року через 22-шу поправку Конституції.

Про це пише Daily Mail.

Експерти вважають, що Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років. Для юридичної процедури, із цим пов’язаної, Трампу знадобиться ціла «армія юристів», яка б виконувала хитромудрі юридичні трюки з Конституцією».

Реклама

«Натомість цей крок залежатиме лише від тлумачення одного слова — «вибори» — у 22-й поправці та лояльності однієї людини — Венса», — йдеться у джерелі.

Зазначимо, що 22 правка Конституції США свідчить, що жодна особа не може бути обрана на пост президента понад два рази, а особа, яка обіймала пост президента або виконувала обов’язки президента протягом понад двох років строку, на який президентом було обрано іншу особу, не може бути обрана на пост президента більше одного разу.

22 поправка була ратифікована в 1951 році й стала прямою відповіддю на те, що тодішній президент Франклін Делано Рузвельт обирався чотири рази — в третій і четвертий раз під час війни.

Ключова фраза у поправці стверджує, що «жодну особу не може бути обрано на посаду президента понад два рази», тобто президент, якого обрали двічі, не втрачає змоги згодом знову обійняти посаду через відставку або смерть іншого президента.

Нагадаємо, днями стало відомо, що президент США Дональд Трамп лякає Іран небаченими бомбардуваннями. Він пообіцяв розбомбити цю країну, якщо та не погодиться на укладення ядерної угоди, відмовившись від створення власної ядерної зброї.

Читайте також