Анна Алхім і Костянтин Валеунін / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

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Скандальна блогерка Анна Алхім, яка нещодавно розповіла про суїцидальні думки, зробила гучну заяву про своє особисте життя.

Таємні романи блогерки та незвичне захоплення

Спочатку Анна Алхім майже нічого публічно не афішувала та не розкривала, з ким зустрічається. Вона лише інтригувала фанів фото з черговими розкішними подарунками від залицяльників. Утім, згодом блогерка все частіше на різноманітних інтерв'ю публічно розповідала про своє захоплення саме одруженими чоловіками. До того ж не зупиняв її не лише штамп у паспорті, але й діти, зокрема.

Анна Алхім / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

І ось у Мережі розгорівся черговий скандал. Річ у тому, що нещодавно Анна Алхім приголомшила своїм одкровенням про розставання з черговим одруженим чоловіком, ім'я якого тоді ще не розкривала. Блогерка у подкасті Василя Тимошенка зазначала, що крутила роман у статусі коханки два роки й навіть під тиском вмовляла обранця розлучитися з дружиною. Алхім пояснює, що в той момент вона керувалася як ніколи сильним переконанням, що він буде її, адже зустріла "дуже енергетично близьку по духу людину". І додає, що раніше в житті такого ніколи не відчувала. Але чоловік все ж повернувся до родини.

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"Ми були два роки разом. У мене було багато одружених чоловіків і ніколи не стояло питання про розлучення. Їм було добре й мені. Тобто живіть зі своїми дружинами. Але ця людина єдина, від якої я не те, щоб вимагала розлучення, а "душила". Це було принципово. І колись я повірила, що він буде зі мною. Але я просто втомилася, хоча саме його могла дотиснути. Дуже сильні почуття були. Дуже! Просто я з цього виросла", - ділилася раніше Алхім.

Анна Алхім / © instagram.com/anya.alkhim

Алхім і Костя Валеулін: хто цей одружений чоловік, з яким блогерка крутила роман

Через місяць з моменту попереднього одкровення Анна вирішила вилити все в Мережу без прикрас. І врешті, розкрила ім'я свого заможного залицяльника, який дарував їй розкішні подарунки, зокрема елітне авто. Ним став Костянтин Валеулін. Чоловік відомий своєю масштабною бізнес-діяльністю. За даними видання "ЕП", чоловік є співвласником інвестиційно-промислової групи "AES Group", яка придбала Артемівський спиртовий завод після приватизації. Костянтина часто звинувачували у тіньових схемах на ринку спирту та пального в Україні.

Валеулін також відомий як голова наглядової ради футбольного клубу "Металіст 1925", фінансування якого припинилося від серпня 2023 року.

У чоловіка є дружина Дар'я, з якою він виховує неповнолітню доньку.

Анна Алхім і Костянтин Валеунін / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Розставання Анни Алхім з Костянтином і його повернення до родини

У своєму фотоблогу Анна Алхім зазначила, що й надалі замовчувала б цю любовну історію, якби не одне "але" у вигляді дружини Валеуніна. За словами блогерки, вона була обурена нещодавньою сторіз Дар'ї, де вона опублікувала фото з чоловіком після його повернення в родину з підписом: "Сім'я та кохання – не завжди тиша, але завжди разом".

Коханець Алхім з дружиною

Для екскоханки це видалося знаком, що справжня дружина Костянтина провокує її та маніпулює. Зокрема, припускає, що таким чином дружина Костянтина "намагається підкреслити зв'язок зі своїм чоловіком", щоб нібито втерти ніс блогерці-коханці.

Тож Анна Алхім в Instagram опублікувала серію фото з колишнім і зізналася, що всі знали про те, якими "щасливими" вони були насправді. І підсумувала, що на цьому ставить крапку, бо усвідомила помилки та "правда врятує світ".

Алхім і Костя / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

"Я б не починала це все, якби не ранкова фотографія Дар'ї Сергіївни. Вона мене дуже засмутила. На завершення ще раз підсумую. Три місяці тому я ухвалила рішення, яке допомогло захистити мій емоційний добробут. Зараз я стикаюся зі спробами повернути мене в минуле через маніпуляції, зокрема з боку жінки, яка, судячи з її дій та емоційної образи, у позиції жертви намагається підкреслити зв'язок із чоловіком, ніби він мені все ще потрібний. Такі ігри відображають її особисті труднощі, а не мою цінність чи мої потреби. Моя позиція залишається незмінною, я закрила цей розділ свого життя і зосереджена на самоповазі та внутрішній гармонії. Досвід навчив мене, що любов до себе – це основа здорових стосунків, і я маю намір рухатися далі, зберігаючи свої особисті межі та цінності", – написала Алхім.

Алхім і Костя / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Алхім і Костя / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Розбірки Анни Алхім і Костянтина після розставання

На цьому історія не завершується. Врешті, Анна після своїх слів про "маніпуляції" з боку Костянтина стверджує, що бізнесмен навіть через три місяці після розставання з нею продовжує переслідувати її та нібито пропонує поговорити. Ба більше, Алхім навіть заговорила про "сварку та бійку на заправці", де вони, вочевидь, перетнулися. Своєю чергою, зірка Мережі говорить, що ігнорує колишнього, адже винесла великий урок і "пройшла трансформацію".

"Вчора (29 березня – прим. ред.) до першої години ночі з Костянтином Сергійовичем билася і лаялася на заправці. Потім він став у мене під будинком і я просто не могла зайти, бо він хотів поговорити, а мені з ним розмовляти нема про що. Вже три місяці", - сказала Алхім у сторіз.

Алхім і Костя / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Кого ще з відомих одружених чоловіків намагалася звабити зірка Мережі

Зазначимо, що це далеко не вперше, коли Анну ловлять на гарячому. Так, свого часу журналістка Аліна Шаманська та співачка Слава Камінська публічно в Instagram викривали намагання Алхім звабити їхніх тоді ще чоловіків Руслана Ханумака та Едгара Камінського.

"Вона спить з одруженими чоловіками – для мене це не нормально і я не хочу транслювати таку історію у себе на каналі. Бо я вважаю, що це не те що "зашквар", це, м’яко кажучи, ганьба – спати з чоловіком, який ввечері приходить до своєї дружини і до дітей", – писала Шаманська.

Слава Камінська про Анну Алхім / © instagram.com/babaslavka

Відтоді Анну Алхім називали в Мережі розлучницею. До речі, після нещодавнього інциденту поведінку блогерки продовжують засуджувати. Натомість у своїх сторіз вона виправдалася й зазначила, що не лише вона одна винна в цій історії.

До слова, у минулому Анна Алхім була заміжня, але розлучилася з обранцем через його зраду. Експодружжя виховує сина.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік публічно облаяв критиків зовнішності його дружини Катерини, яка молодша за нього на 29 років.