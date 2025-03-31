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- Укрaїнa
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Харків знову під масованою атакою дронів: куди гатили окупанти
Росіяни вдарили по Харкову ударними дронами, внаслідок чого у місті зафіксовано руйнування.
У ніч проти 31 березня у Харкові пролунали шість вибухів внаслідок атак російських безпілотників.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«Влучання два БпЛА „Шахед“ в дах виробничої будівлі та в складську будівлю, з подальшим загоранням. Влучання БпЛА „Шахед“ в будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон 3-х багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та 2 автомобілі», — написав він.
За останніми даними, троє постраждалих.
Раніше повідомлялося, що у Харкові до самого ранку гриміли вибухи. Більше про це читайте у новині.