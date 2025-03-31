Харків знову під масованою атакою дронів: куди гатили окупанти

Наслідки атаки / © Associated Press

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У ніч проти 31 березня у Харкові пролунали шість вибухів внаслідок атак російських безпілотників.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Влучання два БпЛА „Шахед“ в дах виробничої будівлі та в складську будівлю, з подальшим загоранням. Влучання БпЛА „Шахед“ в будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон 3-х багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та 2 автомобілі», — написав він.

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За останніми даними, троє постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Харкові до самого ранку гриміли вибухи. Більше про це читайте у новині.