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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1060
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1 хв

Харків знову під масованою атакою дронів: куди гатили окупанти

Росіяни вдарили по Харкову ударними дронами, внаслідок чого у місті зафіксовано руйнування.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У ніч проти 31 березня у Харкові пролунали шість вибухів внаслідок атак російських безпілотників.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Влучання два БпЛА „Шахед“ в дах виробничої будівлі та в складську будівлю, з подальшим загоранням. Влучання БпЛА „Шахед“ в будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон 3-х багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та 2 автомобілі», — написав він.

За останніми даними, троє постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Харкові до самого ранку гриміли вибухи. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1060
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