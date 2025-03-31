Трамп заявил, что есть "психологический дедлайн" для России

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «вторичные тарифы» на российскую нефть.

Об этом сообщает журналистка NBC News Кристин Уокер со ссылкой на ее телефонный разговор с Трампом.

По ее словам, американский президент очень разозлился на Путина из-за того, что тот выразил сомнения в легитимности Зеленского. Из-за этого Трамп пригрозил ввести 25-процентные «вторичные тарифы» на российскую нефть.

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Дональд Трамп также заявил, что существует «психологический дедлайн» для России для согласия на соглашение.

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я сочту, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так, — я введу вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России», — сказал он.

Напомним, Трамп все же разозлился на Путина и даже пригрозил РФ санкциями, если война в Украине не будет остановлена.