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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
591
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 31 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Близнюки

Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 31 березня?

День, коли навіть найспокійніших, наймиролюбніших і навіть апатичних людей може охопити дратівливість, чого варто побоюватися. Робити трагедію з цієї ситуації не варто, оскільки таке світовідчуття і поведінка — не більше, ніж вплив місячних енергій, а ось убезпечити себе, обравши відповідну — безпечну — лінію поведінки, треба. Найголовніше — взяти під контроль емоції, які можуть спровокувати нас на необдумані й необачні вчинки, які практично одразу змусять про них пошкодувати.

Близнята

Близнят сьогодні нічого не лякає в тому сенсі, що вони можуть досягти будь-якої мети, яку перед собою поставлять. Але для цього їм — обов’язково — необхідно відмовитися від таких своїх двоїстих якостей, як безтурботність, легковажність і розсіяність. Дуже важливо дисциплінуватися та організуватися, не дозволяючи собі відволікатися від виконуваної роботи. Ще краще — скласти докладний план і неухильно його дотримуватися.

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