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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

Россияне снова атаковали ГТС "Суджа" на Курщине

После первой атаки 21 марта Россия снова обстреляла ГТС "Суджа".

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Кадр первой атаки на ГТС "Суджа"

Кадр первой атаки на ГТС "Суджа" / © из соцсетей

Российские войска снова осуществили атаку на газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Враг не контролирует этот объект.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", — говорится в коротком заявлении.

При этом в Министерстве обороны России традиционно обвинили в атаке Украину. Там утверждают, что якобы ВСУ нанесли двойной удар по станции "Суджа" — объект фактически уничтожен.

Напомним, в первый раз россияне обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" в ночь на 21 марта и обвинили в этом Украину.

Дата публикации
Количество просмотров
219
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