Россияне снова атаковали ГТС "Суджа" на Курщине

Кадр первой атаки на ГТС "Суджа" / © из соцсетей

Реклама

Российские войска снова осуществили атаку на газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Враг не контролирует этот объект.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", — говорится в коротком заявлении.

Реклама

При этом в Министерстве обороны России традиционно обвинили в атаке Украину. Там утверждают, что якобы ВСУ нанесли двойной удар по станции "Суджа" — объект фактически уничтожен.

Напомним, в первый раз россияне обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" в ночь на 21 марта и обвинили в этом Украину.