Кремль. / © Associated Press

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Российская Федерация начала через ОБСЕ заявлять о якобы "репрессиях в Молдове " и потребовать уволить задержанную руководительницу автономного региона Гагаузия.

Об этом сообщает Newsmaker .

На этот раз Москва возмутилась задержанием прокремлевской губернатора молдавского автономного региона Гагаузии Евгении Гуцул. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что поднял вопрос об этом на заседании Постоянного совета 27 марта, чтобы "донести информацию о произошедшем и истинные мотивы уголовного преследования лидера Гагаузии".

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Кроме того, политик обратился с письмом к руководству ОБСЕ и требует "повлиять на власть Молдовы и добиться от нее скорейшего освобождения из-под стражи Евгении Гуцула".

Лукашевич заявил, что Кремль осуждает "давление на башкана Гагаузии" и призывает власти Молдовы освободить ее и "отказаться от репрессивных методов политической борьбы".

Как сообщалось, в Молдове задержан глава Гагаузии Евгений Гуцул. Ее обвиняют в том, что она брала деньги у России, работая секретаршей партии "Шор" в 2019-2022 годах. Отмечается, что Гуцул систематически ввозила в Молдову из РФ средства, которые использовались для финансирования политической деятельности партии.

Напомним, американский государственный секретарь Марк Рубио сообщил, что требует Кремль в обмен на прекращение огня в Черном море.