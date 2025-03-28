Ни в коем случае не садите малину возле этого растения: урожая не будет, а кусты засохнут

Какие растения нельзя сажать у малины / © Unsplash

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Для обильного урожая ягод малины правильное соседство с другими растениями имеет ключевое значение. Ведь некоторые культуры могут конкурировать с кустарниками за питательные вещества и земельный участок. Хотя есть несколько огородных культур, которые нельзя сажать у малины, одна из них является настоящим врагом для нее. Рассказываем, какие растения нельзя сажать у малины, потому что урожая можно не ждать.

Какой самый главный враг малины: это растение нельзя сажать возле нее

Это клубничные кусты. Такое соседство будет опасно для обеих культур, и вот почему. Оба растения имеют склонность к заражению одинаковыми болезнями.

Серая гниль (Botrytis cinerea) опасна для малины и клубники, после заражения ягоды начинают гнить.

Вертицилезное увядание — это грибковое заболевание, приводящее к засыханию ягодных кустов.

К тому же, есть насекомые-вредители, которые атакуют как малину, так и клубнику, и разносят грибковые заболевания. Это тля, долгоносик, малиново-земляничный долгоносик.

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Также малина и клубника конкурируют между собой за питательные вещества и за участок. Растения имеют схожую корневую систему, которая находится в верхнем слое почвы. Поэтому кусты будут конкурировать за воду и полезные вещества, что приведет к истощению земли и уменьшению урожайности.

Еще малина довольно быстро разрастается и заглушает клубнику. В результате кусты, не получая питательных веществ и достаточного количества света, перестают плодоносить.

Какие еще культуры нельзя сажать у малины, потому что урожая не будет

Виноград подавляет рост и развитие малины, она просто засохнет.

Редис и петрушка плохо влияют на рост кустов и вкус ягод.

Облепиха, бузина, жасмин конкурируют с малиновыми кустарниками за влагу и полезные вещества почвы.

Земляника, черника и голубика. Такие соседи будут конкурировать с малиной за ресурсы, а земляника может стать причиной загнивания корней малины.

Баклажаны и картофель распространяют корневую гниль, малинник может просто погибнуть.

Помидоры и перец. Там, где росли эти культуры, малину можно сажать только на четвёртый год. Помидоры и перец принадлежат к семейству пасленовых, поэтому могут заразить малину вертициллезной корневой гнилью.

Что лучше посадить рядом с малиной для хорошего урожая

Для самого полезного соседства лучше выбрать следующие растения:

Чеснок и лук — хорошо уживаются с малиной и отпугивают вредителей.

Календула и настурция будут защищать малинник от насекомых-вредителей

Чернобривцы — снижают риск грибковых заболеваний.