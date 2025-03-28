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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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427
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В жодному разі не садіть малину біля цієї рослини: врожаю не буде, а кущі засохнуть

Малину люблять усі, тому вона росте на кожній присадибній ділянці, бо ця ягода не лише смачна, але й надзвичайно корисна.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які рослини не можна садити біля малини

Які рослини не можна садити біля малини / © Unsplash

Для рясного урожаю ягід малини правильне сусідство з іншими рослинами має ключове значення. Адже деякі культури можуть конкурувати з кущами за поживні речовини та земельну ділянку. Хоча є декілька городніх культур, які не можна садити біля малини, та одна з них є справжнім ворогом для неї. Розповідаємо, які рослини не можна садити біля малини, бо врожаю можна не чекати.

Який найголовніший ворог малини: цю рослину не можна садити біля неї

Це полуничні кущі. Таке сусідство буде небезпечним для обох культур, і ось чому. Обидві рослини мають схильність до зараження однаковими хворобами.

  • Сіра гниль (Botrytis cinerea) небезпечна для малини та полуниці, після зараження ягоди починають гнисти.

  • Вертицильозне в’янення — це грибкове захворювання, що призводить до засихання ягідних кущів.

До того ж, є комахи-шкідники, які атакують як малину, так і полуницю, і розносять грибкові захворювання. Це попелиця, довгоносик, малиново-суничний довгоносик.

Також малина та полуниця конкурують між собою за поживні речовини і за саму ділянку. Рослини мають схожу кореневу систему, яка знаходиться у верхньому шарі ґрунту. Тому кущі будуть конкурувати за воду та корисні речовини, що призведе до виснаження землі та зменшення урожайності.

Ще малина досить швидко розростається і заглушає полуницю. В результаті кущі, не отримуючи поживних речовин та достатньої кількості світла, перестають плодоносити.

Які ще культури не можна садити біля малини, бо врожаю не буде

  • Виноград придушує ріст і розвиток малини, вона просто засохне.

  • Редиска й петрушка погано впливають на ріст кущів і смак ягід.

  • Обліпиха, бузина, жасмин конкурують з малиновими кущами за вологу та корисні речовини ґрунту.

  • Суниця, чорниця й лохина. Такі сусіди конкуруватимуть з малиною за ресурси, а суниця може стати причиною загнивання коренів малини.

  • Баклажани й картопля розповсюджують кореневу гниль, малинник може просто загинути.

  • Помідори й перець. Там, де росли ці культури, малину можна садити лише на четвертий рік. Помідори й перець належать до родини пасльонових, тому можуть заразити малину вертицильозною кореневою гниллю.

Що найкраще посадити поруч із малиною для гарного врожаю

Для найкориснішого сусідства краще вибрати такі рослини:

  • Часник і цибуля — гарно уживаються з малиною і відлякують шкідників.

  • Календула та настурція — захищатимуть малинник від комах-шкідників

  • Чорнобривці — знижують ризик грибкових захворювань.

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