Генерал НАТО зробив заяву про втрати росіян у війні

Танк. / © із соцмереж

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Агресорка Російська Федерація за час повномасштабної війни проти України втратила понад чотири тисячі танків. Це майже танковий корпус США.

Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє NTD.

"Росіяни втратили понад 4000 танків, що становить майже весь склад танкового корпусу США. Масштаби цього конфлікту просто вселяють вражають”, - сказав Каволі.

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Під час слухань у комітеті США його запитали про наслідки, якщо Вашингтон відмовить Києву в наданні більшої військової та розвідувальної допомоги, як це було зроблено раніше. Каволі наголосив, що сили Києва залежать від допомоги Штатів у збиванні ракет, а також від розвідданих, які допомагають націлюватися на командні пункти та логістичні райони РФ.

"Очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність вести бойові дії", - сказав генерал НАТО.

Нагадаємо, український Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 4 квітня 2025-го. Зокрема, за минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.

Дата публікації 12:10, 03.04.25 Кількість переглядів 58 У Генштабі розповіли, як ЗСУ розбили окупантів на Донеччині