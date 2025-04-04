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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
860
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі вибухнув автомобіль: постраждали посадовець та його дружина

Правоохоронці працюють на місці події

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибух авто у Дніпрі

Вибух авто у Дніпрі / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині 4 квітня стався вибух автомобіля. Постраждав посадовець і його дружина.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля - місцевий посадовець та його дружина отримали поранення.

На місце виїхали співробітники Нацполіції, СБУ, прокуратури тощо. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Обставини події зʼясовуються.

Нагадаємо, у Києві 3 квітня сталися два вибухи в різних районах міста, які призвели до загибелі та травмування людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
860
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