У Дніпрі вибухнув автомобіль: постраждали посадовець та його дружина

Вибух авто у Дніпрі / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Реклама

На Дніпропетровщині 4 квітня стався вибух автомобіля. Постраждав посадовець і його дружина.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля - місцевий посадовець та його дружина отримали поранення.

Реклама

На місце виїхали співробітники Нацполіції, СБУ, прокуратури тощо. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Обставини події зʼясовуються.

Нагадаємо, у Києві 3 квітня сталися два вибухи в різних районах міста, які призвели до загибелі та травмування людей.