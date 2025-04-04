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У Дніпрі вибухнув автомобіль: постраждали посадовець та його дружина
Правоохоронці працюють на місці події
На Дніпропетровщині 4 квітня стався вибух автомобіля. Постраждав посадовець і його дружина.
Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.
Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля - місцевий посадовець та його дружина отримали поранення.
На місце виїхали співробітники Нацполіції, СБУ, прокуратури тощо. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Обставини події зʼясовуються.
Нагадаємо, у Києві 3 квітня сталися два вибухи в різних районах міста, які призвели до загибелі та травмування людей.