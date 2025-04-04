Коли закінчиться війна в Україні: Жданов здивував відповіддю

Олег Жданов / © ТСН

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Україні потрібно готуватися до тривалої війни замість сподівань на перемир’я. У 2025 році найбільша активність бойових дій буде влітку, адже це найбільш сприятливий період.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Стосовно наступу, я не думаю, що Росія сьогодні зможе організувати нам величезний наступ з величезним проривом. У нас все ж таки на першу половину 2025-го року є чим воювати. А на другу половину, судячи з того, що Європа вже напланувала — вони повністю компенсують нам відсутність допомоги від США і в техніці, і в боєприпасах. Так що, я думаю, що нам теж буде чим воювати», — каже Олег Жданов.

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Аналітичний проєкт DeepState підрахував, що за березень російські війська окупували 133 квадратних кілометри української території. Водночас це значно менше, ніж було у липні 2024 року — лютому 2025 року.

«Так, це дуже сумнівна цифра для нас, але це не катастрофічна цифра. Дуже непогано порахували наші західні партнери. Вони сказали, що якщо такими темпами російська армія буде просуватися, то для того, щоб захопити всі чотири області, які вони вписали до своєї конституції — Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку, їм потрібно буде дев’ять років», — каже Олег Жданов.

За його словами, до 9 травня 2025 року, як би не хотів Путін, російська армія не зможе вийти на кордони ані Донецької, ані Луганської областей.

Раніше ми писали про те, що військовий експерт розповів, де Росія може піти у наступ. Читайте, які українські міста під загрозою.