Які українські міста під загрозою: військовий експерт розповів, де Росія може піти у наступ

Ігор Романенко

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Російські окупанти 2025 року можуть готувати новий наступ на Україну.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Військовий експерт прогнозує, що ворог буде концентруватися на окремих напрямках. Наприклад, Сумщина та Курщина, де росіяни намагаються сформувати буферну зону, Покровський або Новопавлівський напрямки, щоб вийти на Дніпропетровську область, аби показати свою перевагу виходом на ще одну область.

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«Це може бути Торецьк та Часів Яр, або ж Харків та Куп’янськ. Гадаю, що на першому етапі ворог не зможе вести широкомасштабний наступ, а от реалізація другого етапу безпосередньо залежить від того, як пройде перший, і чи назбирають вони необхідний ресурс до середини літа», — зазначає військовий експерт.

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Дата публікації 12:03, 03.04.25 Кількість переглядів 12 Евакуював поранених бійців, як поруч зірвалися два КАБи