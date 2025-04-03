Одна з країн скоротила безвіз для українців

Іраклі Кобахідзе - прем'єр-міністр Грузії / © Interpressnews

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Уряд Грузії скоротив безвізовий режим для українців з трьох до одного року.

Про це повідомляє Mtavari.

Відповідну резолюцію підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе.

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Тепер громадяни України, які в’їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, мають право на перебування до 24 лютого 2026 року. Це стосується тих українців, які в’їхали до країни без візи та не отримали посвідки на проживання.

Спершу безвіз для українців у Грузії обмежувався одним роком. Від початку повномасштабної війни в Україні, термін перебування в країні було збільшено до двох років. У квітні 2024 року Грузія збільшила його до трьох років.

Нагадаємо, в Грузії ухвалили закон про «іноагентів». Опозиція та громадські активісти попереджають, що цей закон є загрозою демократії, замаскованій під «копіювання» західних норм.

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