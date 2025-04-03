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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Україну назвали “терористичною державою”: хто зробив заяву

За словами міністра, Україну слід “зупинити”, а також він назвав її “спонсором тероризму”.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Україну назвали “терористичною державою”: хто зробив заяву

Прапор Малі

Міністр закордонних справ Малі Абдулайє Діоп під час візиту до Москви заявив, що його країна вважає Україну “терористичною державою”, звинувативши Київ у нібито підтримці повстанських угруповань у регіоні Сахель.

Про це Діоп сказав під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

“Деякі держави допомагають цим терористам, організовують їм тил. Наприклад, Україна. Для нас Україна є терористичною державою”, — сказав Діоп.

За словами міністра, Україну слід “зупинити”, а також він назвав її “спонсором тероризму”. Діоп повідомив про наміри Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо створити спільні збройні сили для боротьби з повстанцями, які в регіоні вважають терористичними.

Нагадаємо, у липні 2023 року на півночі Малі внаслідок засідки повстанців була розгромлена колона урядових сил та найманців ПВК “Вагнер”. Повстанці захопили озброєння, знищили техніку, вбили 84 бойовиків і взяли в полон кількох інших. У мережі з’явилися фото повстанців із прапором України.

У Головному управлінні розвідки МОУ повідомляли, що українська сторона мала всю необхідну інформацію для підготовки цієї операції, і натякнули на подальшу підтримку дій проти “Вагнера”. Водночас самі повстанці заявили, що діяли без зовнішньої допомоги.

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