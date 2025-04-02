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Війна в Україні: Москва ще не вирішила, що робити
США та їх союзники продовжують посилювати тиск на РФ, вимагаючи повного припинення бойових дій.
Москва уникає чітких зобов'язань щодо припинення бойових дій, однак зростаючий тиск зі сторони Заходу змушує її шукати компроміс.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента .
«Україна продемонструвала – і всі на цьому наголошують – готовність до повного та безумовного припинення вогню. Ми не ставимо жодних умов, і «рускі» не мають права ставити будь-які умови», – сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що Україна виступає проти зняття санкцій з РФ в обмін на її згоду щодо припинення вогню, і цю позицію підтримують європейські партнери.
Нагадаємо, вдень 2 квітня ворожий дрон «Молнія» наніс удар по Київському району Харкова . За попередніми даними, поранення отримали двоє людей, зокрема 10-річна дитина.