Війна в Україні: Москва ще не вирішила, що робити

Кремль / © pixabay.com

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Москва уникає чітких зобов'язань щодо припинення бойових дій, однак зростаючий тиск зі сторони Заходу змушує її шукати компроміс.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента .

«Україна продемонструвала – і всі на цьому наголошують – готовність до повного та безумовного припинення вогню. Ми не ставимо жодних умов, і «рускі» не мають права ставити будь-які умови», – сказав Зеленський.

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Водночас він зазначив, що Україна виступає проти зняття санкцій з РФ в обмін на її згоду щодо припинення вогню, і цю позицію підтримують європейські партнери.

Нагадаємо, вдень 2 квітня ворожий дрон «Молнія» наніс удар по Київському району Харкова . За попередніми даними, поранення отримали двоє людей, зокрема 10-річна дитина.