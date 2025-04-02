Война в Украине: Москва еще не решила, что делать

Кремль / © pixabay.com

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Москва избегает четких обязательств по прекращению боевых действий, однако растущее давление со стороны Запада заставляет ее искать компромисс.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

«Украина продемонстрировала — и все это подчеркивают — готовность к полному и безусловному прекращению огня. Мы не ставим никаких условий, и русские не имеют права ставить какие-либо условия», — сказал Зеленский.

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В то же время он отметил, что Украина выступает против снятия санкций с РФ в обмен на ее согласие по прекращению огня, и эту позицию поддерживают европейские партнеры.

Напомним, днем 2 апреля вражеский дрон «Молния» нанес удар по Киевскому району Харькова. По предварительным данным, ранения получили два человека, в том числе 10-летний ребенок.