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Война в Украине: Москва еще не решила, что делать
США и их союзники продолжают усиливать давление на РФ, требуя полного прекращения боевых действий.
Москва избегает четких обязательств по прекращению боевых действий, однако растущее давление со стороны Запада заставляет ее искать компромисс.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.
«Украина продемонстрировала — и все это подчеркивают — готовность к полному и безусловному прекращению огня. Мы не ставим никаких условий, и русские не имеют права ставить какие-либо условия», — сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что Украина выступает против снятия санкций с РФ в обмен на ее согласие по прекращению огня, и эту позицию поддерживают европейские партнеры.
Напомним, днем 2 апреля вражеский дрон «Молния» нанес удар по Киевскому району Харькова. По предварительным данным, ранения получили два человека, в том числе 10-летний ребенок.