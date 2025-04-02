Пасха 2025: будет ли действовать комендантский час

Пасха

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На Пасху в Киеве комендантский час останется без изменений, но богослужение можно будет посмотреть онлайн.

Об этом сообщили в КГГА.

«Это четвертая Пасха, которую отмечаем в условиях военного положения. Поэтому призываем горожан предпочесть онлайн-трансляции богослужений и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00. Менять время комендантского часа в столице не планируется», - Николай Поворозник.

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Городские власти попросят религиозные общины ограничить массовые богослужения на Пасху и обеспечить их онлайн-трансляцию.

Первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что Украина продолжает жить в условиях полномасштабной войны, а главной ценностью является жизнь человека. Он призвал граждан быть сознательными, учитывать рекомендации военных, избегать больших скоплений людей и беречь друг друга.

По его словам, на поминальные дни 2025 года город организует перевозку в кладбища, а перечень маршрутов обнародуют впоследствии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Белом доме заявили, что перемирие между Украиной и РФ до 20 апреля не будет.