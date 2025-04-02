Великдень 2025: чи діятиме комендантська година

Великдень

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На Великдень у Києві комендантська година залишиться без змін, але богослужіння можна буде переглянути онлайн.

Про це повідомили у КМДА.

«Це четвертий Великдень, який відзначаємо в умовах воєнного стану. Тож закликаємо містян надати перевагу онлайн-трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє з 00:00 до 05:00. Змінювати час комендантської години у столиці не планується», — сМикола Поворозник.

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Міська влада попросить релігійні громади обмежити масові богослужіння на Великдень і забезпечити їх онлайн-трансляцію.

Перший заступник голови КМДА наголосив, що Україна продовжує жити в умовах повномасштабної війни, а найголовнішою цінністю є життя людини. Він закликав громадян бути свідомими, враховувати рекомендації військових, уникати великих скупчень людей та берегти один одного.

За його словами, на поминальні дні 2025 року місто організує перевезення до кладовищ, а перелік маршрутів оприлюднять згодом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Білому домі заявили, що перемир’я між Україною та РФ до 20 квітня не буде.