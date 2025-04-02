Бомбардувальник Ту-22. Фото ілюстративне

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В Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Про це пише російський моніторинговий канал Fighterbomber, який регулярно повідомляє новини про російську авіацію.

«Аварія перекваліфікована на авіакатастрофу. Внаслідок падіння знеструмлений район. Зброї на борту не було», — йдеться в повідомленні. Причини падіння наразі невідомі.

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Дата публікації 20:15, 02.04.25 Кількість переглядів 9 У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

За інформацією російських пабліків, під час падіння борт зачепив лінію електропередач. У двох найближчих селищах зникла електрика.

Пізніше в Міноборони країни-агресорки РФ підтвердили факт падіння. За їхньою інформацією, на борту перебували чотири члени екіпажу. Їм удалося катапультуватися. Один льотчик загинув під час приземлення. Попередньо причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.

Зауважимо, що такі літаки росіяни неодноразово використовували під час атак на Україну.

Ту-22М — це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 у Сирії, в Афганістані, в Чечні, у Грузії, і особливо у війні проти України.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що українські військові збили над Ставропольським краєм РФ стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.