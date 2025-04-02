Бомбардировщик Ту-22. Фото иллюстративное

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В Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом пишет российский мониторинговый канал Fighterbomber , регулярно сообщающий новости о российской авиации.

«Авария переквалифицирована в авиакатастрофу. В результате падения обесточенный район. Оружия на борту не было», - говорится в сообщении. Причины падения неизвестны.

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Дата публикации 20:15, 02.04.25 Количество просмотров 9 В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3

По информации российских пабликов, во время падения борт задел линию электропередач. В двух ближайших поселках пропало электричество.

Позже в Минобороны страны-агрессоры РФ подтвердили факт падения. По их информации, на борту находились четыре члена экипажа. Им удалось катапультироваться. Один летчик погиб во время приземления. Предварительно причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Заметим, что подобные самолеты россияне неоднократно использовали при атаке на Украину.

Ту-22М – это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе ядерными боеголовками.

Россия использовала бомбардировщики Ту-22М3 в Сирии, Афганистане, Чечне, Грузии, и особенно в войне против Украины.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что украинские военные сбили над Ставропольским краем РФ стратегический бомбардировщик Ту-22М3.