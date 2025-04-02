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- Війна
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Удар БпЛА по Харкову: стало відомо про постраждалих в багатоповерхівці
Внаслідок удару БпЛА “Молнія” по Харкову постраждали жителі багатоповерхівки в Київському районі міста.
Ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району Харкова 2 квітня вдень. За попередньою інформацією, двоє людей постраждали. Одна з них — 10-річна дитина.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це вдень 2 квітня.
«Є попередня інформація про двох постраждалих в Харкові, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник», — написав він.
«Внаслідок ворожої атаки в Київському районі Харкова двоє постраждалих: 65-річна жінка та 10-річний хлопчик. Медики надають всю необхідну допомогу», — повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Згодом кількість постраждалих зросла до пʼяти людей.
Гостру реакцію на стрес зазнала також 66-річна жінка.
Двох громадян госпіталізували.
«Ще двом постраждалим медична допомога надана на місці», — написав Терехов.
Також пошкоджено кілька авто у дворі.
Рінше йшлося про те, що ворожий БпЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі Харкова.
Нагадаємо, раніше Ігор Терехов повідомляв, що березень 2025-го став «поки що найважчим місяцем з початку року» для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними — масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно.
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