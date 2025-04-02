Удар БпЛА по Харкову: стало відомо про постраждалих в багатоповерхівці

Повітряна тривога в Харкові / © ТСН.ua

Реклама

Ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району Харкова 2 квітня вдень. За попередньою інформацією, двоє людей постраждали. Одна з них — 10-річна дитина.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це вдень 2 квітня.

«Є попередня інформація про двох постраждалих в Харкові, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник», — написав він.

Реклама

«Внаслідок ворожої атаки в Київському районі Харкова двоє постраждалих: 65-річна жінка та 10-річний хлопчик. Медики надають всю необхідну допомогу», — повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Згодом кількість постраждалих зросла до пʼяти людей.

Гостру реакцію на стрес зазнала також 66-річна жінка.

Двох громадян госпіталізували.

«Ще двом постраждалим медична допомога надана на місці», — написав Терехов.

Також пошкоджено кілька авто у дворі.

Рінше йшлося про те, що ворожий БпЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі Харкова.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов повідомляв, що березень 2025-го став «поки що найважчим місяцем з початку року» для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними — масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно.

Читайте також