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Ворожий БпЛА "Молнія" вдарив по Харкову: що відомо про наслідки
Дрон вдарив по Київському району міста.
Ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району міста. Наслідки уточнюються.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це вдень 2 квітня.
«Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку», — повідомив мер.
Також, за повідомленням голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, ймовірно, сталося влучання в багатоповерховий житловий будинок.
Згодом Терехов написав, що ворожий БпЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста.
«Пожежі, на щастя, немає — у будинку повилітали шибки», — повідомив мер.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, раніше Ігор Терехов повідомляв, що березень 2025-го став «поки що найважчим місяцем з початку року» для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними — масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно.
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