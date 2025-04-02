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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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293
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Ворожий БпЛА "Молнія" вдарив по Харкову: що відомо про наслідки

Дрон вдарив по Київському району міста.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ворожий БпЛА "Молнія" вдарив по Харкову: що відомо про наслідки

Повітряна тривога в Харкові

Ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району міста. Наслідки уточнюються.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це вдень 2 квітня.

«Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку», — повідомив мер.

Також, за повідомленням голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, ймовірно, сталося влучання в багатоповерховий житловий будинок.

Згодом Терехов написав, що ворожий БпЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста.

«Пожежі, на щастя, немає — у будинку повилітали шибки», — повідомив мер.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов повідомляв, що березень 2025-го став «поки що найважчим місяцем з початку року» для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними — масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно.

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