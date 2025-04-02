У ЗСУ може з’явитись більше нових унікальних дронів: що відомо

Дрон / © ТСН

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В українській армії має бути ще більше дронів на оптоволокні. Ці системи вже називають основною тенденцією війни цього року. Бо такі безпілотники абсолютно стійкі до РЕБу. І саме вони стали однією з причин втрати наших позицій на Курщині. Українські конструктори взялись нарощувати виготовлення оптоволоконних систем для Сил оборони. І одні з перших винаходів представили на майданчику «Брейван».

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Кореспондентка ТСН побувала на закритій виставці оптоволоконних систем. Її місце проведення — секретне місце в чистому полі, подалі від забудов. Десятки виробників і винаходів та ще більше військових, які приїхали з фронту.

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Простою мовою дрон на оптоволокні — це FPV-дрон на дроті. Це робить нашу пташку абсолютно невразливою до будь-яких засобів радіоелектронної боротьби росіян. Ось так це працює на фронті.

Виставка дрона / © ТСН

Таких оптоволоконних систем на виставці з десяток модифікацій. Це те, що роблять приватні виробники-конструктори з підручних матеріалів за копійки і те, що дає змогу без перешкод нищити російську техніку на мільйони.

Хоч корпус у кожного свій — серцевина у всіх однакова — оптоволокно. Довжиною від 10 до 20 кілометрів. Саме на таку відстань дрон може відлетіти від пілота. Чим далі, тим краще — кажуть військові. Командир полку «Рарог» з проєкту «Лінії дронів» якраз приїхав обрати якомога більше таких засобів. Каже, на околицях Часового Яру, де працює Рарог це дуже потрібна річ.

«Ми отримали нормальний засіб. Я більш ніж впевнений, що він зайде. Нещодавно ми тестували схожий і одна з БМД-2, яка була знищена „Рарогом“ в Часовому Ярі, була знищена на оптоволоконній системі. Тому ми хочемо масштабуватись у цьому напрямку. По принципу протитанкових підрозділів», каже Хасан.

Поряд з безпілотниками, що працюють в небі — наземні роботизовані комплекси. Теж на оптоволокні. Такий робот вже працює на Покровщині, каже виробник. Допомагає витягати поранених і доставляти в окопи боєприпаси. Тобто він вже замінив на лінії фронту солдатів.

На виставці свої послуги пропонує школа «Дронаріум». Громадської організації, яка навчає військових користуватись новинками техніки. Бо поки польоти на оптоволоконних систем не є частиною БЗВП для мобілізованих.

Дата публікації 09:29, 02.04.25 Кількість переглядів 22 Нова зброя для ЗСУ: Україна почала виготовляти дрони на оптоволокні

Держава виділяє гроші підрозділам на закупівлю таких систем — кажуть військові. І всі ці виробники вже проходять сертифікацію від Міністерства оборони, аби військові частини змогли купувати ці вироби. Процес виробництва, а значить і кількість виробів дуже часто залежить від імпорту. Бо якщо корпус оптоволоконної системи можна зробити з українських матеріалів, подекуди надрукованих на 3Д-принтері, то саме оптоволокно — китайського виробництва. Хоч воно й нагадує рибацьку жилку, але в десятки разів міцніше за неї і взагалі не виготовляється в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ДЕНЬ новини 2 квітня. "ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ" настав! Розміщення ІНОЗЕМНИХ військ в УКРАЇНІ