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- Війна
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Ворог атакує Кривий Ріг балістикою: перші деталі про наслідки
Кривий Ріг атакує балістика.
Кривий Ріг опинився під ракетною атакою ворога 2 квітня. Попередньо відомо про удар по одному з підприємств міста.
Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
«Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи. Бережіть себе», — написав він.
«Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо. Ще триває небезпека. Тому до відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечному місці», — написав керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Раніше, 29 березня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура. Повідомлялося про п’ятьох поранених.
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