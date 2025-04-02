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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1951
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1 хв

Ворог атакує Кривий Ріг балістикою: перші деталі про наслідки

Кривий Ріг атакує балістика.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ворог атакує Кривий Ріг балістикою: перші деталі про наслідки

Повітряна тривога у місті Кривий Ріг

Кривий Ріг опинився під ракетною атакою ворога 2 квітня. Попередньо відомо про удар по одному з підприємств міста.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи. Бережіть себе», — написав він.

«Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо. Ще триває небезпека. Тому до відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечному місці», — написав керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше, 29 березня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура. Повідомлялося про п’ятьох поранених.

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