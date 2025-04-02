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Враг атакует Кривой Рог баллистикой: первые детали о последствиях
Кривой Рог атакует баллистика.
Кривой Рог оказался под ракетной атакой врага 2 апреля. Предварительно известно об ударе по одному из предприятий города.
Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Александр Вилкул.
«Балистика. Все понимаем, все работаем. Возможны повторные выходы. Берегите себя», – написал он.
«Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем. Еще идет опасность. Поэтому до отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте», – написал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак .
Ранее, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура. Сообщалось о пяти раненых.
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