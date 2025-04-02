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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1816
Время на прочтение
1 мин

Враг атакует Кривой Рог баллистикой: первые детали о последствиях

Кривой Рог атакует баллистика.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Враг атакует Кривой Рог баллистикой: первые детали о последствиях

Воздушная тревога в городе Кривой Рог

Кривой Рог оказался под ракетной атакой врага 2 апреля. Предварительно известно об ударе по одному из предприятий города.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Александр Вилкул.

«Балистика. Все понимаем, все работаем. Возможны повторные выходы. Берегите себя», – написал он.

«Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем. Еще идет опасность. Поэтому до отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте», – написал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак .

Ранее, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура. Сообщалось о пяти раненых.

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Дата публикации
Количество просмотров
1816
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