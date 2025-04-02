На орбіті Землі різко зросла кількість космічного сміття / © ESA

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Минулого 2024 року на навколоземній орбіті значно збільшилася кількість космічного сміття, яке загрожує «катастрофічними зіткненнями» різних уламків зі супутниками.

Про це повідомило Європейське космічне агентство (ESA), передає Bloomberg.

За інформацією ESA, кількість таких об’єктів, що відстежуються мережами космічного спостереження, зросла приблизно на 8% за минулий рік і досягла 40 тисяч.

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«Кількість космічного сміття на орбіті продовжує швидко зростати», — йдеться у звіті агентства.

В ESA відзначили «кілька великих подій фрагментації», які відбулися 2024 року. Серед них — вибух китайської ракети Long March 6A, який став одним із найбільших джерел космічного сміття за останні десятиліття.

Уламки старих ракет, супутників та інших космічних апаратів створюють ризик зіткнень для операторів супутників, таких як Starlink від SpaceX та OneWeb від Eutelsat Communications, які забезпечують інтернет-з’єднання з низькою навколоземною орбітою.

В агентстві додали, що на орбіті існує також безліч дрібних уламків, які надто малі для відстеження, але можуть заважати супутникам чи іншим космічним апаратам.

Кількість уламків, що перевищують 10 см у діаметрі, становить близько 50 тис., об’єктів понад 1 см на орбіті перебуває понад 1,2 мільйона, а кількість сміття розміром від 1 мм до 1 см обчислюється десятками мільйонів.

Зі зростанням кількості компаній, таких як Amazon.com Inc. та Telesat Corp., а також державних китайських підприємств, які прагнуть конкурувати зі Starlink, регулятори в Європі та США ввели нові правила, які зобов’язують операторів прибирати супутники протягом п’яти років після закінчення їх експлуатації.

Однак, на думку фахівців ESA, цього може бути недостатньо.

«Якщо ми екстраполюємо поточні тенденції на майбутнє, як і раніше, кількість катастрофічних зіткнень може значно зрости», — заявили в агентстві.

Нагадаємо, під час першого в історії випробувального запуску з території Європи ракета-носій успішно вилетіла зі стартового майданчика космодрому, а через 30 секунд польоту упала в море.